Hiszpanie już wiedzą. Tak ma zagrać Barcelona. Co z Lewandowskim?

Kataloński "Sport" zakłada, że trener FC Barcelony Xavi będzie chciał oszczędzać siły swoich kluczowych zawodników przed niezmiernie ważnym spotkaniem z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów i ligową walką z Realem Madryt. El Clasico odbędzie się bowiem już za tydzień, 16 października na Santaiago Bernabeu. Przez to w składzie na mecz z Celtą Vigo ma zabraknąć Sergio Busquetsa. Lewandowski ma jednak pojawić się od pierwszej minuty.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona ma cichego bohatera. "Mieli świadomość, że to skarb"

Plaga kontuzji i trudny kalendarz. Xavi musi robić zmiany

Xavi nie ma zbyt wielkiego pola manewru w związku z plagą kontuzji, jaka ma teraz miejsce w zespole. Już wcześniej wyłączeni z gry byli Ronald Araujo, Jules Kounde, Hector Bellerin i Memphis Depay. Teraz do tej grupy dołączyli także Andreas Christensen i Franck Kessie. Obaj doznali urazów w ostatnim starciu z Interem. Jedynym pozytywem jest powrót Frenkiego de Jonga, który pauzował z powodu kontuzji uda od czasu meczu Polska - Holandia w Lidze Narodów. W związku z tym dziennikarze "Sportu" przewidują cztery zmiany względem ostatniego spotkania w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski powinien zagrać od początku. Jest gwarancją bramek

W miejsce niezdolnego do gry Christensena miałby pojawić się doświadczony Gerard Pique. Z kolei de Jong powinien zastąpić Sergio Busquetsa, który musi zachować energię na istotniejsze mecze. "Sport" zakłada także zmianę w ataku. Katalońscy dziennikarze nie spodziewają się zastępstwa za Roberta Lewandowskiego, gdyż w tym momencie jest on jedyną gwarancją bramek. Sugerują za to, że odpoczynek należy się Ousmane'owi Dembele. Tym samym tercet ofensywny stworzyliby Lewandowski, Raphinha i Ansu Fati. Podają również, że po dłuższej nieobecności w podstawowej jedenastce powinien wyjść Jordi Alba. Ostatnio na lewej stronie obrony występowali na zmianę Marcos Alonso i Alejandro Balde.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Spotkanie FC Barcelona - Celta Viga w ramach ósmej kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę o 21.00 na stadionie Camp Nou. Zwycięstwo FC Barcelony sprawi, że Katalończycy wrócą na pozycję lidera. W sobotę pierwszą pozycję odebrał im Real Madryt, pokonując Getafe 1:0.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Celtą Vigo:

ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Eric Garcia, Alba - Pedri, de Jong, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Fati