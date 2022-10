To on pomógł Lewandowskiemu w adaptacji w Barcelonie. "Pracowaliśmy dwa lata"

12 goli w 10 meczach - to statystyki Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Napastnik reprezentacji Polski z przytupem wszedł do nowego klubu i wciąż zachwyca skutecznością. Można powiedzieć, że w przypadku Lewandowskiego proces adaptacji w nowym klubie niemal w ogóle nie istniał.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Kapitan reprezentacji Polski o tempie wejścia do FC Barcelony opowiedział w rozmowie z klubowym magazynem. - Kto pomógł mi w takiej adaptacji? Pep Guardiola. Chociaż w Bayernie Monachium pracowaliśmy razem tylko przez dwa lata, to czułem się, jakby było ich 10 - powiedział Lewandowski.

Legendarny bramkarz zachwycony Polakami. "Mogą rywalizować na światowym poziomie"

I dodał: - Przez ten czas wiele się nauczyłem. Dzięki niemu wiedziałem, czego mogłem się tu spodziewać. Guardiola sporo opowiadał o swoim czasie w Barcelonie, dzięki czemu dowiedziałem się wiele o tutejszej filozofii futbolu i taktyki. Dlatego też byłem gotowy na przyjazd tutaj. Czułem, że to nie będzie drastyczna zmiana. Guardiola to świetny trener, który zmienił moje wyobrażenie o futbolu. Dzięki niemu zrozumiałem, jak muszę się poruszać, by pomagać nie tylko sobie, ale też drużynie.

"Jestem dużo bardziej elastycznym piłkarzem"

- Dziś jestem w stanie dostosować się do każdego systemu i taktyki. Nie ma dla mnie znaczenia, czy gramy krótkimi, czy długimi podaniami. Nie robi mi różnicy, czy nasz styl opiera się na posiadaniu piłki, czy na kontratakach. Jestem dużo bardziej elastycznym piłkarzem.

Lewandowski odniósł się też do swojego obecnego trenera - Xaviego - który przez lata grał w FC Barcelonie prowadzonej przez Guardiolę. - Znakomicie się rozumiemy i mam nadzieję, że wspólnie odniesiemy wielki sukces. Jestem gotowy spełnić każdą jego prośbę. Wiem, jak postrzegał futbol jako zawodnik i rozumiem, czego oczekuje jako trener - powiedział Lewandowski.

Magiczny wsad w NBA. Sam zawodnik był w szoku [WIDEO]

I zakończył: - Poprzedni sezon był trudny dla klubu, ale widziałem, że sytuacja poprawia się szybko i obiecująco. Nie miałem obaw, by tu przyjść, bo wiem, że możemy być najlepsi.