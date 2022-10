Dogadane. Barcelona pozbywa się niechcianego piłkarza. Konkretna kwota

Transfer Antoine'a Griezmanna do Barcelony w 2019 r. należy rozpatrywać w kategoriach niewypału. "Blaugrana" ściągnęła go za aż 120 mln euro, ale Francuz kompletnie nie mógł się odnaleźć na Camp Nou. "Duma Katalonii", ratując swój budżet, musiała się go pozbyć, bo miał też jedną z wyższych pensji. Poszedł na dwuletnie wypożyczenie do Atletico. Władze "Los Colchoneros" oskarżano o próbę uniknięcia obowiązku wykupu zawodnika. Było ryzyko, że sprawa trafi do sądu. Jednak wygląda na to, że sprawa jest już wyjaśniona.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

Spór o Griezmanna wyjaśniony

Atletico miało kupić Griezmanna za 40 mln euro, jeśli ten w ramach wypożyczenia zagra określoną liczbę minut. Wydawało się podejrzane, że Diego Simeone wpuszcza go najczęściej po 60. minucie. Oceniano, że ekipa z Madrytu nie chce ściągać Francuza za taką kwotę. Barcelona musiała usiąść do rozmów z Atletico w celu zmiany warunków umowy.

Nawałka jest pewny sukcesu kadry na mundialu. Mówi o Krychowiaku. Króciutko

Jak donosi dziennik "Mundo Deportivo", Atletico zgodziło się kupić Griezmanna za kwotę 24 mln euro, czyli znacznie mniejszą, niż pierwotnie ustalono.

Odejście Francuza zdecydowanie zwiększy możliwości płacowe Barcelony, ale też nie przeciąży budżetu Atletico tak, jak się spodziewano. Według nowych warunków umowy jego płaca w Madrycie ma wynosić 7 mln euro rocznie, blisko 1/3 mniej, niż wcześniej zakładano.

Jeden człowiek zatrzymałby Haalanda. "Grałem przeciwko Ronaldo Nazario. On był inny"

Atletico domem Francuza

Szczyt kariery Griezmanna trafił na pierwszy okres pobytu w Atletico. Zagrał w finale Ligi Mistrzów w 2016 r., raz wygrał Puchar u Superpuchar Hiszpanii, dorzucił do tego triumf w Lidze Europy w 2018 r. Był jednym z liderów kadry Franci na Euro 2016 (wicemistrzostwo) i na MŚ w 2018 r. (mistrzostwo).

Francuz chciał mieć wyjaśnioną sprawę transferu jeszcze przed mundialem w Katarze, by móc się na nim skupić i odpowiednio się do niego przygotować. W tym sezonie strzelił dla klubu z Madrytu dziesięć goli i zanotował trzy asysty.