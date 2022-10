Leo Messi zadziwi świat w lipcu 2023. Krążą sensacyjne wieści

O tym, że Leo Messi nie będzie kontynuował swojej kariery w PSG przekonywał pod koniec zeszłego tygodnia dziennikarz Miquel Blazquez, specjalizujący się w newsach o FC Barcelonie. - Jest już jasne, że Leo Messi nie przedłuży kontraktu z PSG. Argentyński piłkarz nie będzie kontynuował gry w Paryżu w przyszłym sezonie - pisał na Twitterze. Takie same informacje podawała również argentyńska dziennikarka Veronika Brunati. - 1 lipca 2023 Leo Messi będzie piłkarzem Barcelony - napisała pracowniczka stacji Telemundo Deportes. To mogą być przełomowe doniesienia, które upewnią kibiców Barcelony, że powrót ich gwiazdy jest niemal pewny.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Benzema nie zagra w najbliższym meczu. A potem Warszawa

Portugalski dziennikarz nie ma wątpliwości. "Barcelona chce, Messi chce"

Tym bardziej, że kolejni dziennikarze podają podobne informacje. O tym, że Messi będzie piłkarzem Barcelony pisze również portugalski dziennikarz Pedro Alemida. "Barcelona chce. Leo Messi chce. PSG chce przedłużyć kontrakt, ale Messi nigdy nie zapomniał o Barcelonie. Od 1 lipca 2023 roku będzie piłkarzem Barcelony!" – napisał na swoim koncie na Twitterze.

Umowa siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki z paryskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Zapytany o swoją przyszłość przez argentyńskiego dziennikarza Sebastiana Vignolo zawodnik stwierdził, że na ten moment nie skupia się na tym - Jeszcze nie myślę o następnych krokach. Nie wiem nic o mojej przyszłości - powiedział Messi.

Nie jest to dziwne, bo przed Messim i jego reprezentacją mistrzostwa świata w Katarze. Jak ogłosił sam Argentyńczyk, to będzie jego ostatni mundial. - To na pewno będzie mój ostatni mundial. Decyzja została już podjęta – powiedział w tym samym wywiadzie.

Mocne słowa o Lewandowskim. "Wyglądało to podobnie jak w meczu z Holandią"

Odejście Messiego było wielką stratą dla FC Barcelony i jej kibiców. Argentyńczyk spędził zdecydowaną większość swojej kariery właśnie w katalońskim klubie, zdobywając wiele trofeów drużynowych i indywidualnych. Dziesięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii i cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów. W ośmiu sezonach zostawał królem strzelców La Ligi, co przyczyniło się do zdobycia siedmiu Złotych Piłek.