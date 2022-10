Real Madryt ma prezent dla Benzemy. To nagroda za Złotą Piłkę

Kontrakt Karima Benzemy z Realem Madryt ostatni raz został przedłużony w 2021 roku i zakończy się w czerwcu 2023. Władze madryckiego klubu nie mają zamiaru czekać i są bliskie porozumienia z piłkarzem w sprawie nowej umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Benzema z nowym kontraktem w nagrodę za Złota Piłkę

Gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się już w środę 12 października. Murowanym faworytem do wygrania prestiżowej nagrody jest piłkarz Real Madryt Karim Benzema. Francuz jest kapitanem Realu i poprowadził zespół do wygrania hiszpańskiej La Liga oraz Ligi Mistrzów, a jego klub spodziewa się, że dostanie on nagrodę dla najlepszego piłkarza globu. Jak informuje Fabrizio Romano, klub z Madrytu chce świętować ze swoim napastnikiem i przedłużyć z nim umowę do 2024 roku.

Pewny zwycięstwa Benzemy jest przede wszystkim prezes Realu Madryt Florentino Perez. - Benzema otrzymał już nagrodę Piłkarza Roku UEFA, a za kilka dni otrzyma Złotą Piłkę - przekonywał w rozmowie z "Mundo Deportivo" Perez.

Benzema filarem Realu

Karim Benzema do Realu Madryt trafił w 2009 roku z Olympique Lyon za 35 milionów euro. Od tamtej pory w barwach klubu ze stolicy Hiszpanii zagrał w 612 meczach, w których zdobył 327 goli i zaliczył 160 asyst. Pięć razy pięć razy wygrał z Realem Ligę Mistrzów i czterokrotnie świętował wygranie La Liga. Benzema w sezonach 19/20 i 20/21 został uznany także za najlepszego piłkarza hiszpańskiej elity. Niedawno Francuz odebrał nagrodę dla Piłkarza Roku UEFA.

Następne spotkanie Real Madryt rozegra już dziś, w środę 5 października o godzinie 21:00, w ramach 3. kolejki tegorocznej Ligi Mistrzów. Podopieczni Carlo Ancelottiego zmierza się u siebie z Szachtarem Donieck. Real zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy F z dorobkiem 6 punktów. Za ich plecami znajduje się Szachtar, który zdobył cztery punkty, Celtic z jednym punktem i RB Lipsk bez punktów.