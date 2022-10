Jest reakcja na katastrofę Sevilli: zmiana trenera. Zaskakujący powrót

Piłkarze Sevilli zanotowali najgorszy start w historii La Ligi. Po siedmiu kolejkach czwarta drużyna ubiegłego sezonu, zajmuje dopiero siedemnaste miejsce w tabeli. Zdobyła zaledwie pięć punktów (wygrana, dwa remisy i aż cztery porażki). Nad strefą spadkową ma tylko punkt przewagi.

Lopetegui odchodzi z Sevilli. Zastąpi go Sampaoli

Już po porażce Sevilli u siebie 0:3 z FC Barceloną mówiło się, że zwolniony zostanie trener Julen Lopetegui, a jego następcą będzie Mauricio Pochettino. Wiele jednak wskazuje na to, że sprawdzi się tylko to pierwsze. Rzeczywiście Lopetegui, który w trzech ostatnich sezonach z rzędu doprowadzał Sevillę do Ligi Mistrzów, pożegna się z pracą (ma zostać zwolniony w środę wieczorem lub w czwartek rano po meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund). Zastąpi go jednak nie Pochettino, Jorge Sampaoli, były trener Arkadiusza Milika w Olympique Marsylii. W lipcu tego roku Sampaoli odszedł z francuskiego klubu za porozumieniem stron. Od tego czasu był bez pracy.

Według informacji ESPN Sampaoli już uzgodnił warunki dwuletniej umowy i w czwartek ma pojawić się w Sewilli. 62-letni szkoleniowiec w przeszłości pracował już w tym klubie. Prowadził Sevillę w sezonie 2016/17. Miał bilans: 27 zwycięstw, 12 remisów i 14 porażek.

Sevilla oprócz La Ligi, słabo spisuje również w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Najpierw przegrała na inaugurację przed własną publicznością z Manchesterem City aż 0:4, a w drugiej kolejce zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z FC Kopenhaga.

W środę (godz. 21) w trzeciej kolejce Champions League Sevilla podejmie Borussię Dortmund. W drugim meczu tej grupy o tej samej porze Manchester City zagra z FC Kopenhaga.