Media: Antoine Griezmann zmienia klub na dobre. Jest porozumienie

Latem zeszłego roku Antoine Griezmann przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z FC Barcelony do Atletico Madryt. W umowie została zawarta kwota wykupu w wysokości 40 milionów euro, jeśli zawodnik rozegra minimum 45 minut w 50 procentach meczów, w których będzie dostępny. W zeszłym sezonie warunek ten został spełniony i FC Barcelona oczekiwała, że klub z Madrytu zapłaci oczekiwaną sumę. W obecnych rozgrywkach Francuz nie jest ważnym piłkarzem drużyny prowadzonej przez Diego Simeone i większość czasu spędza na ławce. Działacze katalońskiego zespołu obawiali się, że jest to celowe działanie Atletico, po to żeby by nie płacić należnych 40 milionów euro. Cała sprawa miała skończyć się w sądzie.

FC Barcelona i Atletico doszły do porozumienia

Ostatecznie prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Jak informuje Relevo, oba kluby doszły do porozumienia. Zdaniem dziennikarzy, Antoine Griezmann zostanie wykupiony przez Atletico Madryt za 20 milionów euro oraz dwa miliony w bonusach. FC Barcelona ma także anulować zapis o kwocie wykupu w wysokości 40 milionów euro przy rozegraniu określonej liczby meczów.

Jeszcze niedawno włoskie media informowały, że zamieszanie z Griezmannem ma wykorzystać Juventus, który zamierza ściągnąć napastnika latem przyszłego roku. Mogłoby to zmienić plany ekipy z Turynu w sprawie wykupu Arkadiusza Milika. W sierpniu Polak został wypożyczony z Olympique'u Marsylia i w świetnym stylu rozpoczął przygodę w drużynie Massimiliano Allegriego (cztery gole w siedmiu meczach). Najnowsze doniesienia hiszpańskich mediów wskazują na to, że Francuz prawdopodobnie nie trafi do Serie A.

Antoine Griezmann był już piłkarzem Atletico Madryt w latach 2014-2019. W tym czasie sięgnął z tym klubem między innymi po Superpuchar Europy. W obecnym sezonie wystąpił w 10 meczach, w których strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę. Na boisko wchodził głównie z ławki rezerwowych.

