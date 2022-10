Media: Leo Messi wraca do FC Barcelony. Wiadomo już nawet kiedy

O tym, że Leo Messi nie będzie kontynuował swojej kariery w PSG przekonywał pod koniec zeszłego tygodnia dziennikarz Miquel Blazquez, specjalizujący się w newsach o FC Barcelonie. - Jest już jasne, że Leo Messi nie przedłuży kontraktu z PSG. Argentyński piłkarz nie będzie kontynuował gry w Paryżu w przyszłym sezonie - pisał na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Media: Leo Messi w przyszłym roku wraca do FC Barcelony

Powrotu Argentyńczyka do FC Barcelony życzyłby sobie również trener drużyny, Xavi. Jego zdaniem nie jest to jednak dobra chwila na rozmowy na ten temat. - Jeśli chodzi o Leo, to zobaczymy, jak to się potoczy, ale to nie jest dobry moment, by o nim rozmawiać. Kochamy go bardzo, ale nie zrobilibyśmy mu przysługi, gdybyśmy zaczęli o nim rozmawiać. Trzeba pozwolić mu dalej czerpać radość z gry w Paryżu - powiedział podczas konferencji prasowej.

Teraz sytuacja ponownie nabiera rumieńców, o czym poinformowała na Twitterze argentyńska dziennikarka, Veronica Brunati. - 1 lipca 2023 Leo Messi będzie piłkarzem Barcelony - napisała pracowniczka stacji Telemundo Deportes. To mogą być przełomowe doniesienia, które upewnią kibiców Barcelony, że powrót ich gwiazdy jest niemal pewny.

Z pohamowanym optymizmem podchodzi do tych doniesień dziennikarz Jakub Kręcidło. - Argentyńska dziennikarka, która niedawno była w Barcelonie, robiła wywiady w klubie i miała swego czasu sporo kontaktów w Barçy, podaje: "1 lipca 2023 Leo Messi będzie piłkarzem Barcelony". Ciekawe, chociaż sam nie wiem, czy to byłoby dobre wyjście dla wszystkich stron - czytamy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Odejście Messiego było wielką stratą dla FC Barcelony i jej kibiców. Argentyńczyk spędził zdecydowaną większość swojej kariery właśnie w katalońskim klubie, zdobywając wiele trofeów drużynowych i indywidualnych. Dziesięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii i cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów. W ośmiu sezonach zostawał królem strzelców La Ligi, co przyczyniło się do zdobycia siedmiu Złotych Piłek.

Rosyjska piłkarka skarży się na niedoszły transfer. Klub odmówił podpisu