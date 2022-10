Ostrzeżenie dla Lewandowskiego. "Nie może spać spokojnie"

Robert Lewandowski od lat należy do najlepszych napastników na świecie. Na jego pozycję nie wpłynął letni transfer z Bayernu Monachium do FC Barcelony, gdzie nadal ma fantastyczne liczby (12 goli w dziewięciu meczach). Pomimo tego, w ostatnim czasie wyczyny Polaka są przyćmiewane przez to, co wyprawia Erling Haaland. Od kiedy Norweg dołączył do Manchesteru City, wszedł na nieosiągalny dla innych zawodników poziom.

"Lewandowski nie może spać spokojnie". Kosowski pod wrażeniem Haalanda

Dotychczas 22-letni napastnik rozegrał 11 meczów w zespole mistrza Anglii. W tym czasie udało mu się zdobyć aż 17 bramek i dorzucić do tego trzy asysty. W ostatnią niedzielę znów zachwycił kibiców całego świata, gdy w derbowym spotkaniu z Manchesterem United popisał się hat-trickiem i zanotował dwie asysty przy bramkach Phila Fodena.

Swoją grą w tym meczu Haaland oczarował również Kamila Kosowskiego. W felietonie dla "Przeglądu Sportowego" ekspert docenił fantastyczny występ byłego gracza Borussii Dortmund. - Słowa uznania za to spotkanie należą się zwłaszcza Erlingowi Haalandowi. To, co wyprawia ten chłopak, przechodzi ludzkie pojęcie - stwierdził.

Były reprezentant Polski ostrzegł także Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem Norweg w takiej dyspozycji może zagrozić wszystkim rekordom strzeleckim, także tym należącym do Polaka. - Wydaje mi się, że każdy rekord bramkowy jest zagrożony i nie tylko Robert Lewandowski nie może spać spokojnie, ale także Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo. Haaland nie potrzebował czasu na aklimatyzację w nowym zespole, a wejść do szatni Manchesteru City nie było łatwo. Przeskok, jakiego dokonał, jest imponujący - ocenił.

Kosowski zwrócił również uwagę na to, że podczas gdy inni czołowi napastnicy z ligi angielskiej będą rywalizować na zimowym mundialu, Haaland będzie mógł się zregenerować i jednocześnie szlifować formę przed wiosennymi meczami. To będzie jego duży atut w walce o koronę króla strzelców.

Robert Lewandowski rywalizuje z Haalandem w Lidze Mistrzów. Póki co idą łeb w łeb

Od kiedy ostatniego lata Lewandowski oraz Haaland opuścili Bundesligę i przenieśli się do różnych lig, ich rywalizacja o koronę króla strzelców odbywa się wyłącznie w Lidze Mistrzów. Po dwóch kolejkach obaj napastnicy mają na swoim koncie po trzy gole i wspólnie z Kylianem Mbappe z Paris Saint-Germain przewodzą klasyfikacji strzelców rozgrywek.

Kolejną szansę na poprawienie swojego dorobku 34-latek będzie miał we wtorkowy wieczór, gdy FC Barcelona zagra z Interem.