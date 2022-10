Hiszpanie oszaleli. Lewandowski zmiażdżył Messiego. Kosmiczna statystyka

Robert Lewandowski w lecie zamienił Bayern Monachium na Barcelonę i szybko stał się liderem formacji ofensywnej zespołu. Polski napastnik strzelił aż 50 procent goli zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kandydat na mundial, a tu futbol amerykański

Lewandowski lepszy od Messiego i Ronaldo

Robert Lewandowski jest pierwszym wyborem Xaviego na pozycję numer "9". Przed sezonem pożegnano się z Martinem Braithwaite i Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem. W klubie zostało tylko dwóch napastników: Memphis Depay i Robert Lewandowski i to Polak stanowi o sile ataku Barcy. Barcelona w tym sezonie zdobyła 24 bramki, z czego aż połowa była autorstwa Roberta Lewandowskiego.

Jak wyliczyli dziennikarze "El Pais", osiągniecie polskiego napastnika znacznie przebija najlepsze wyniki Leo Messiego z czasów gry w Barcelonie. W sezonie 2018/19 Messi strzelił 37 procent goli Barcelony, która zdobyła łącznie 137 bramek. Dla porównania Cristiano Ronaldo w sezonie 2014/15 był autorem 38. procent goli Realu Madryt, ale to wciąż mniej niż Robert Lewandowski w obecnej kampanii w brawach Barcelony. Blisko Lewandowskiego w tym sezonie jest Erling Haaland, który zdobył 47 proc. bramek Manchesteru City.

- Cierpiałem już, kiedy grałem przeciwko Robertowi. Mnie to nie dziwi - podsumował wyniki kolegi klubowego Marcos Alonso, a Xavi dodał: - Jego skuteczność jest niesamowita, ale trzeba dołożyć do tego innych. Muszą zacząć pomagać w tych statystykach.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lewandowski liderem strzelców, Barcelona liderem ligi

Robert Lewandowski w rozgrywkach La Ligi strzelił w tym sezonie dziewięć bramek i dołożył trzy trafienia w Lidze Mistrzów. Ostatniego gola w lidze strzelił przeciwko Mallorce, czym zapewnił Barcelonie zwycięstwo 1:0 i awans na pozycję lidera rozgrywek. "Duma Katalonii" ma na koncie 19 punktów, tyle samo co Real Madryt.

Kolejne spotkanie Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony już dziś, we wtorek 4 października o godzinie 21:00. Podopieczni Xaviego zmierza się z Interem Mediolan w ramach meczu III kolejki Ligi Mistrzów. W grupie C Barcelona zajmuje drugie miejsce, mając tyle samo punktów, co trzeci Inter i tracąc trzy punkty do pierwszego Bayernu Monachium.