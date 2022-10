Lewandowski oczarował Hiszpanię. "Dwa lub trzy razy bardziej"

Robert Lewandowski w świetnym stylu rozpoczął przygodę z FC Barceloną. Do tej pory w barwach katalońskiego klubu rozegrał dziewięć meczów, w których strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty. W minionej kolejce w spotkaniu przeciwko Mallorce zdobył zwycięską bramkę, a ekipa Xaviego wygrała 1:0.

Hiszpanie pod wrażeniem Lewandowskiego. "Ludzie ponownie mają kogo podziwiać"

Hiszpańskie media zwróciły uwagę na to, że kibice są oczarowani grą Lewandowskiego. "Słowa, że Lewandowski przekracza oczekiwania mogą być ignorancją. Po siedmiu latach z rzędu z 40 golami na koncie, nikogo nie powinno dziwić, że nadal zdobywa bramki. Jednak wśród kibiców pojawiło się oczarowanie. Dwa lub trzy razy większe niż oczekiwano" - czytamy w Sport.es.

Nie da się ukryć, że Lewandowski szybko zdobył serca kibiców FC Barcelony. Niedawno Polak został przez nich wybrany najlepszym piłkarzem klubu w obecnych rozgrywkach. Dziennikarze hiszpańskiej gazety przedstawili powody, przez które fani uwielbiają napastnika. "Po pierwsze, Lewandowski zakrył niewielką część dziury, która powstała po odejściu Leo Messiego. Ludzie ponownie mają kogoś, kogo mogą podziwiać. Po drugie, ponieważ napastnik świetnie integruje się ze społecznością i po trzecie, ponieważ jego wpływ na grę drużyny Xaviego jest oszałamiający" - czytamy dalej.

Już we wtorek o 21:00 Robert Lewandowski stanie przed kolejną okazją do powiększenia dorobku strzeleckiego. Tego dnia FC Barcelona zmierzy się z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Będzie to także debiut Polaka na stadionie San Siro. O tym, gdzie można obejrzeć to spotkanie, informowaliśmy tutaj. Z kolei następny ligowy mecz katalońskiego klubu zaplanowany jest na niedzielę o 21:00. Wówczas drużyna Xaviego zmierzy się z Celtą Vigo.

