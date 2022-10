Xavi znów zabrał głos ws. powrotu Messiego. "Nie zrobimy mu przysługi"

FC Barcelona we wtorek rozegra bardzo ważny mecz Ligi Mistrzów na San Siro w Mediolanie z Interem. Na konferencji prasowej w przeddzień tego spotkania trener Xavi Hernandez został zapytany o możliwy powrót do Barcy Leo Messiego, któremu z końcem sezonu wygasa kontrakt z Paris Saint-Germain. Coraz więcej mediów wskazuje na to, że Argentyńczyk swej umowy z PSG nie przedłuży, z czego miałaby skorzystać właśnie FC Barcelona, by go ponownie ściągnąć na Camp Nou.

Xavi apeluje w sprawie Messiego. "Pozwólmy mu dalej czerpać radość z gry w Paryżu"

- Jeśli chodzi o Leo, to zobaczymy, jak to się potoczy, ale to nie jest dobry moment, by o nim rozmawiać. Kochamy go bardzo, ale nie zrobilibyśmy mu przysługi, gdybyśmy zaczęli o nim rozmawiać. Trzeba pozwolić mu dalej czerpać radość z gry w Paryżu - mówił na konferencji prasowej Xavi Hernandez, który też przyznał, że Ligę Mistrzów wygrać jest trudniej niż ligę, ale to w rozgrywkach ligowych rozstrzygnięcia są bardziej sprawiedliwe.

- Myślę, że Liga Mistrzów jest trudniejsza od ligi, ponieważ każdy detal może cię wyeliminować. Myślę, że to nawet Leo powiedział, że nie zawsze wygrywa ją najlepszy. Tak rzeczywiście jest, La Liga pod tym względem jest bardziej sprawiedliwa - zaznaczył trener Barcelony.

Xavi nie pracuje jeszcze roku, a może pobić rekord najlepszego trenera w historii Barcelony

Xavi Hernandez wypowiedział się w temacie Leo Messiego nieco inaczej niż w trakcie letniego tournee po Stanach Zjednoczonych. - Już to mówiłem, że skupianie się na Messim to utopia. Gdyby to ode mnie zależało, etap Messiego w Barcelonie by się nie zakończył. Myślę, że zasługuje na drugą szansę, ale to wszystko dopiero w kontekście przyszłego sezonu, a obecnie ma ważny kontrakt z PSG. Czy bym chciał go mieć w zespole? Tak - mówił wówczas 42-latek.

Leo Messi zalicza bardzo dobry początek nowego sezonu w barwach Paris Saint-Germain. W 11 meczach oficjalnych strzelił dla paryżan 7 goli i zaliczył 8 asyst.