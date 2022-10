Były piłkarz BVB o Lewandowskim: Nie chciałem z nim grać. To anormalne

W latach 2010-2014 Robert Lewandowski był zawodnikiem Borussii Dortmund. Napastnik świetnie spisywał się w niemieckim zespole. Rozegrał w nim 187 meczów, w których strzelił 103 gole i zaliczył 42 asysty. Wysoka forma w Borussii zaowocowała późniejszym transferem do Bayernu Monachium.

Dede wypowiada się o Lewandowskim. "Nie spodziewałem się, że że aż tak bardzo się rozwinie"

Na temat Roberta Lewandowskiego wypowiedział się jego były kolega z Borussii Dortmund Dede. - W moim ostatnim sezonie w Borussii do zespołu trafił Lewandowski. Miał zostać następcą Lucasa Barriosa. Podczas treningów graliśmy mecze czterech na czterech. Nie za bardzo chciałem grać z nim w zespole, ponieważ rzadko wracał do obrony. Kiedy jednak miał piłkę przy nodze, to było anormalne. Musiałeś jak najszybciej ją przejąć, aby do niego nie dotarła, ponieważ w przeciwnym wypadku traciłeś bramkę. To było małe boisko - powiedział Dede w rozmowie z Superesportes.

Lewandowski zachwala dwa diamenty. "Jak w takim wieku można być tak dojrzałym"

Lewandowski w Bayernie Monachium stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Łącznie w Bundeslidze strzelił 312 goli w 384 meczach. Tego lata przeniósł się do FC Barcelony, gdzie również potwierdza swoją klasę. Dede w wywiadzie wyznał, że widział w nim wielki potencjał, ale nie spodziewał się, że wejdzie na taki poziom. - Jeśli mam być szczery, to nie myślałem, że aż tak bardzo się rozwinie. Był świetny w strzelaniu goli, było to widać od razu po jego przejściu do Borussii. Ogólnie to świetny facet i bardzo mnie szanował - dodał Brazylijczyk.

Dede był lewym obrońcą i występował w Borussii Dortmund w latach 1998-2011. W tym czasie w barwach niemieckiego klubu rozegrał 398 meczów, w których strzelił 13 goli i zaliczył 55 asyst. Dwukrotnie sięgnął także po mistrzostwo Niemiec (2002 i 2011 rok). W 2011 roku przeniósł się do tureckiego Eskisehirsporu, gdzie po trzech latach zakończył karierę.

