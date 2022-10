Sensacja w Madrycie. Benzema pudłuje z karnego. Barcelona liderem [WIDEO]

Real Madryt przed spotkaniem z Osasuną "odzyskał" Karima Benzemę, ale po zgrupowaniu reprezentacji na kilka dni wyleciał z gry Luka Modrić, a tuż przed samym spotkaniem okazało się, że w kilku najbliższych spotkaniach nie zagra Thibaut Courtois, który nabawił się rwy kulszowej. Z kolei goście musieli sobie radzić bez Chimy'ego Avili.

Osasuna przerywa fantastyczną serię Realu Madryt

Pierwsza połowa spotkania na Santiago Bernabeu była bardzo rwana i obie drużyny szukały odpowiedniego rytmu. Po stronie gości z Pampeluny wiele starał się robić Ez Abde, który nękał Daniego Carvajala. Ze strony "Królewskich" aktywny był Vinicius Junior. Brazylijczyk raz uderzył prosto w bramkarza, innym razem świetnie dograł do Benzemy, którego wolej przeleciał tuż obok bramki. W 42. minucie skrzydłowy mistrzów Hiszpanii dostał piłkę od Davida Alaby i centrostrzałem pokonał Sergio Herrerę. Co prawda system VAR analizował, czy nikt z piłkarzy Realu Madryt nie absorbował jego uwagi, ale ostatecznie gol został uznany i do przerwy było 1:0 dla gospodarzy.

Druga połowa rozpoczęła się idealnie dla Osasuny. Już w 50 minucie Unai Garcia dośrodkował na głowę Kike Garcii, a ten świetnym strzałem głową pokonał Andrija Łunina i doprowadził do wyrównania. Chwilę później goście mieli kolejną sytuację, ale zabrakło zdecydowania pod bramką Ukraińca. Od tamtego czasu Real Madryt przycisnął i próbował drugi raz trafić do bramki Osasuny.

W 76 minucie doszło do ogromnego zamieszania. Karim Benzema upadł podczas próby przyjęcia piłki i po chwili arbiter Cuadra Fernandez został poproszony do monitora. Po obejrzeniu powtórek podyktował rzut karny dla "Królewskich" i wyrzucił z boiska Unaia Garcię. Do jedenastki podszedł sam poszkodowany i trafił w poprzeczkę. Po tym gospodarze dalej próbowali pokonać Sergio Herrerę, ale wynik nie uległ zmianie i mecz zakończył się remisem 1:1.

Tym samym Real Madryt spadł na drugie miejsce z tabeli. Chociaż ma tyle samo punktów, co FC Barcelona, to Katalończycy prowadzą dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Kolejne spotkanie "Królewscy" rozegrają w środę u siebie z Szachtarem Donieck w Madrycie w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. W rozgrywkach ligowych zmierzą się w sobotę, 8 października, na wyjeździe z Getafe.