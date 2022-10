Xavi składa "hołd" Lewandowskiemu. "Jestem bardzo zadowolony"

FC Barcelona odniosła kolejne zwycięstwo w lidze hiszpańskiej. Duma Katalonii pokonała na wyjeździe RCD Mallorcę 1:0. Gola na wagę trzech punktów strzelił w 20. minucie Robert Lewandowski. Według hiszpańskich dziennikarz był on najlepszym piłkarzem Barcelony na boisku. Po spotkaniu obserwatorzy chwalili również Marca-Andre ter Stegena.

REKLAMA

Zobacz wideo Akcja Polaków była fenomenalna, ale to tylko wybryk

Niemcy dostrzegli Lewandowskiego. "Gwarant". Napisał historię

Xavi ocenił Lewandowskiego po meczu Barcelony

Po spotkaniu odbyła się tradycyjna konferencja prasowa z udziałem trenera Barcelony. Został on zapytany, czy zespół zawdzięcza wygraną tej wspomnianej dwójce. - To byłoby bardzo ubogie podsumowanie. Mamy jednak zawodników, którzy robią różnicę. Marc jest w świetnej formie i Robert również – stwierdził Xavi Hernandez, cytowany przez serwis fcbarca.com.

Xavi ponownie pochwalił Roberta Lewandowskiego, ale tym razem wolał raczej skupić się na grze całego zespołu w pomeczowych ocenach. - Tak, Lewandowski znów zrobił różnicę, ale należy też pochwalić linie obrony, cyrkulację piłki… Być może tego nie widać tak wyraźnie jak świetnej interwencji ter Stegena, czy pięknego gola Lewandowskiego, ale są też inne elementy gry, które dla nas są kluczowe. To był poprawny mecz bez błysku, ale zdobyliśmy niezwykle ważne trzy punkty. Trudno jest o zwycięstwo na takich stadionach – mówił szkoleniowiec Barcelony.

Jeden z dziennikarzy ponownie zwrócił uwagę na Lewandowskiego wskazując, że to zawodnik, który jednym golem może wygrać mecz. - Tak, bo to zawodnik dający gwarancję, ale myślę tak o wielu piłkarzach. Każdy, kto gra, może zrobić różnicę. Lewandowski to zawodnik ze światowego topu, jeden z najlepszych napastników świata, jeśli nie najlepszy. Jest gwarancją sukcesu i bramek. Dziś znów zrobił różnicę. Jestem bardzo zadowolony. Zwracam też uwagę na to, jak pracuje, zarządza, rozmawia z kolegami – odpowiedział Xavi.

Lewandowski pobił rekord. Niebywałe. A "Real Madryt płacze" przez Polaka

Dzięki wygranej FC Barcelona awansowała na pozycję lidera. Drużyna Xaviego ma 19 punktów po siedmiu meczach i o punkt wyprzedza Real Madryt. Ten w niedzielę o 21 podejmie Osasunę.

Lewandowski, który w sobotę strzelił dziewiątego gola w lidze, szansę na kolejne będzie miał już we wtorek. To wtedy FC Barcelona zagra z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów.