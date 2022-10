Robert Lewandowski odjeżdża. Oto klasyfikacja strzelców LaLiga

Robert Lewandowski ma wyborne wejście do zespołu FC Barcelony. Drużyna może na niego liczyć w każdej chwili, nawet momencie słabości, który pojawił się choćby w sobotnim spotkaniu z RCD Mallorcą. Co prawda Katalończycy przeważali w tym spotkaniu, ale gdyby nie indywidualny geniusz Polaka, to podopieczni Xaviego wracaliby do domu zaledwie z jednym punktem.

Cudowna akcja Roberta Lewandowskiego. Kolejny gol mu umocnił go na pozycji lidera klasyfikacji strzelców LaLiga

FC Barcelona dosyć szybko otworzyła wynik spotkania w meczu z Mallorcą, a uczynił to konkretnie Robert Lewandowski. W 20 minucie piłkę do Polaka zagrał Ansu Fati, a ten świetnym zwodem zostawił obrońcę rywala w polu i oddał strzał tuż przy prawym słupki bramki strzeżonej przez Predraga Rajkovicia. Mimo dalszych prób był to pierwszy i ostatni gol gości w tym meczu.

Ależ on to zrobił! Tak Lewandowski zdobył gola przeciwko Mallorce [WIDEO]

Po raz kolejny ta sztuka nie nie udało się nawet Lewandowskiemu, ale ostatecznie po tym meczu 34-latek umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców LaLiga. Po siedmiu ligowych kolejkach napastnik "Blaugrany" ma na swoim koncie dziewięć bramek. Takiego początku w lidze hiszpańskiej nie miał nikt inny w historii, o czym dokładniej pisaliśmy ->>> TUTAJ. Rywale będą mieli jednak szansę na zbliżenie się do Lewandowskiego jeszcze w trakcie tego weekendu. Drugi zestawieniu Borja Iglesias ma na koncie sześć trafień, a trzeci Iago Aspas pięć, a ich zespoły, czyli odpowiednio Betis Sewilla i Celta Vigo zmierzą się bezpośrednio w niedzielę. W niedzielę swój mecz rozegra także Real Madryt, którego rywalem będzie Osasuna Pampeluna, a to oznacza, że kolejne bramki będą mieli okazję zdobyć najlepsi strzelcy mistrza Hiszpanii, czyli Rodrygo (pięć goli) oraz Vinicius (cztery).

Warto podkreślić, że Robert Lewandowski uciekł rywalowi, którego przed startem sezonu stawiano za jego największego konkurenta do rywalizacji o koronę króla strzelców, czyli Karimowi Benzemie. Francuz doznał urazu w starciu Ligi Mistrzów z Celtikiem Glasgow, przez co opuścił ligowe starcie z Mallorcą, a także derby z Atletico Madryt. Kapitan "Królewskich" ma jak na razie trzy trafienia, ale już dziś będzie miał szansę na pomniejszenie starty do Polaka, bowiem według zapowiedzi ma pojawić się na murawie w meczu z Osasuną.

Lewandowski bohaterem Barcelony. Zespół Polaka awansował na fotel lidera

Czołówka klasyfikacji strzelców LaLiga: