Ależ on to zrobił! Tak Lewandowski zdobył gola przeciwko Mallorce [WIDEO]

Znakomity początek sezonu w wykonaniu Roberta Lewandowskiego to coś, co nie powinno nikogo dziwić. Polak po odejściu z Bayernu Monachium strzela jak na zawołanie i nie potrzebował ani chwili na aklimatyzację w nowym miejscu. W spotkaniu z RCD Mallorcą miał okazję do powiększenia swojego dorobku.

Piękny gol Roberta Lewandowskiego w starciu z Mallorcą

Pierwszy kwadrans spotkania na Majorce był dość zaskakujący. To gospodarze mieli więcej z gry i częściej zagrażali bramce przeciwnika, a szczególnie aktywny był Lee Kang-In, jednak w żadnej z sytuacji nie udało się pokonać ter Stegena. Barca ograniczała się do częstszej wymiany piłki i spokojnego poszukiwania swoich okazji.

Pierwszą groźną sytuację goście stworzyli w 20. minucie i od razu zakończyła się bramką. Robert Lewandowski dostał piłkę na skraju pola karnego, następnie zakręcił obrońcą, po czym pięknym strzałem po długim słupku nie dał szans bramkarzowi Mallorki. Asystę przy tym trafieniu zanotował Ansu Fati.

Dzięki tej bramce Polak powiększył swoją przewagę nad innymi piłkarzami w klasyfikacji strzelców. Obecnie ma dziewięć goli na koncie, natomiast drugi w klasyfikacji Borja Iglesias z Realu Betis ma sześć bramek.