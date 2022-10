Oficjalnie: Znamy skład Barcelony na mecz z Mallorką. Co z Lewandowskim?

Od momentu letniego transferu z Bayernu Monachium kapitan reprezentacji Polski wystąpił we wszystkich dotychczasowych spotkaniach Barcy w LaLiga. W starciu z Cadiz Lewandowski pojawił się na murawie z ławki rezerwowych, ale mimo to zdołał strzelić gola i zanotować dwie asysty. Teraz będzie miał kolejną okazję do poprawy swojego dorobku.

RCD Mallorca - FC Barcelona. Wyjściowe składy

RCD Mallorca: Predrag Rajkovic - Jaume Costa, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Jose Copete, Pablo Maffeo - Inigo Ruiz de Galarreta, Idrissu Baba, Antonio Sanchez - Lee Kang-In, Vedat Muriqi

Rezerwowi: Leo Roman, Matija Nastasić, Braian Cufre, Franco Russo, Clement Grenier, Abdon Prats, Lago Junior, Dani Rodriguez, Rodrigo Battaglia, Giovanni Gonzalez, Angel Rodriguez, Amath Ndiaye

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Jordi Alba, Gerard Pique, Andreas Christensen, Alejandro Balde - Sergio Busquets, Franck Kessie, Gavi - Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Ansu Fari

Rezerwowi: Inaki Pena, Pedri, Ferran Torres, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Raphinha, Eric Garcia, Pablo Torre, Arnau Tenas, Marc Casado

Największym problemem dla Xaviego Hernandeza po ostatniej przerwie reprezentacyjnej były kontuzje obrońców. Trener Barcy w najbliższym czasie nie będzie mogł korzystać z Ronalda Araujo, Hectora Bellerina i Julesa Kounde. Ponadto na sobotni mecz nie byli dostępni Memphis Depay i Frenkie de Jong, którzy również nabawili się urazów podczas spotkania w kadrze.

Trener klubu z Majorki, Javier Aguirre miał znacznie mniej problemów ze skompletowaniem wyjściowego składu na mecz z Barcą. Z powodu kontuzji niedostępni byli jedynie bramkarz Dominik Greif, a także napastnik Tino Kadewere.

