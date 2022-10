Barcelona boi się odejścia gwiazdy. Może ją stracić za śmieszne pieniądze

Saga transferowa z udziałem Ousmane Dembele trwała kilka miesięcy. Zanim Xavi Hernandez zastąpił Ronalda Koemana wydawało się, że Francuz spędzi drugą część poprzedniego sezonu na trybunach, ale nowy trener FC Barcelony dał szansę 25-latkowi. Ten wykorzystał okazję i zaprezentował się z najlepszej strony. Mimo to długo trwały dywagacje na temat przedłużenia kontraktu, który obowiązywał do końca czerwca 2022 roku. Władze katalońskiej drużyny walczyły o Francuza. I w końcu dopięły swego. Dembele podpisał nową umowę do 2024 roku.

Dembele pozostanie w Barcelonie na kolejne lata? Xavi i Laporta walczą o piłkarza

W tym sezonie Dembele znów spisuje się znakomicie. Wystąpił w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwa gole i zaliczył cztery asysty. To właśnie Francuz najczęściej towarzyszy Lewandowskiemu w ataku. Co najważniejsze, wygląda na to, że piłkarz uporał się z problemami, które trapiły go przez wiele lat, a więc z licznymi kontuzjami.

W związku z tym Barcelona nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i już myśli o przedłużeniu współpracy z Dembele. Ma to związek nie tylko z dobrą grą zawodnika, ale także z finansami klubu. Jak informują dziennikarze "Mundo Deportivo" w ostatniej umowie Francuza istnieje klauzula wykupu w wysokości 50 milionów euro. Co więcej, zgodnie z warunkami kontraktu, połowa tej kwoty trafi w ręce piłkarza oraz jego menedżera.

Władze Barcelony uważają, że sprzedaż Dembele za tak niską kwotę byłaby absurdem, dlatego też Xavi Hernandez i Joan Laporta już teraz naciskają na przedłużenie współpracy. Szczególnie prezydent wicemistrzów Hiszpanii wyraża nadzieje na pozostanie napastnika w kadrze. - On jest zdecydowanie lepszy od Kyliana Mbappe - mówił kilka tygodni temu.

Nowa umowa miałaby obowiązywać minimum do czerwca 2026 roku. Jednak, jak na razie nie podjęto jeszcze rozmów pomiędzy piłkarzem a działaczami katalońskiego klubu. Dembele skupia się na tym, co tu i teraz. Niewykluczone, że Francuz pojawi się w pierwszym składzie drużyny na mecz 7. kolejki La Liga. W nim Barcelona zagra na wyjeździe z RCD Mallorca. Spotkanie odbędzie się w sobotę 1 października o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na portalu Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.