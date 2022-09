Znana fanka Barcelony "dopadła" Lewandowskiego. "Niewiarygodne, ale prawdziwe" [WIDEO]

Robert Lewandowski zanotował niezwykle udany start w barwach FC Barcelony. Polski napastnik strzelił jedenaście goli i zanotował dwie asysty w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Jedyne spotkania, w których Lewandowski nie strzelił gola, to inauguracyjny mecz z Rayo Vallecano (0:0) oraz w rywalizacji z Bayernem Monachium (0:2) w Lidze Mistrzów. Takie wyniki jednak nie wystarczyły, by Lewandowski został wybrany piłkarzem miesiąca. W sierpniu lepszy okazał się Borja Iglesias z Realu Betis, a we wrześniu - Federico Valverde z Realu Madryt.

Raquel to jedna z influencerek, która znana jest z tego, że kibicuje FC Barcelonie. Hiszpanka jest jedną z najbardziej znanych fanek Barcelony w mediach społecznościowych, bo na Instagramie obserwuje ją ponad 110 tysięcy osób, a na TikToku - blisko pół miliona. Raquel opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, na którym zatrzymuje Roberta Lewandowskiego, jadącego samochodem. Polski napastnik podpisał wyjazdową koszulkę klubu z Katalonii ze swoim nazwiskiem, a potem zrobił sobie zdjęcie z Hiszpanką.

Internauci obserwujący Raquel byli zachwyceni zachowaniem Roberta Lewandowskiego. "Umieram", niewiarygodne, ale prawdziwe", "dziś dowiedzieliśmy się, czym jest szczęście", "wielki Lewandowski" - to część z komentarzy znajdujących się na Instagramie. Do tej pory ponad 41 tysięcy osób obejrzało to nagranie na Tiktoku. Poza Robertem Lewandowskim Raquel publikowała zdjęcia i filmy z takimi piłkarzami Barcelony, jak Pedri, Hector Bellerin czy Eric Garcia.

Robert Lewandowski wróci do gry w barwach FC Barcelony w sobotę 1 października w meczu z Realem Mallorka w ramach siódmej kolejki Primera Division. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie dostępne do obejrzenia w Canal+ Premium. Trzy dni później wicemistrzowie Hiszpanii zagrają na wyjeździe z Interem Mediolan w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów.