Przyjazd Lewandowskiego do ośrodka Barcelony wywołał poruszenie w mediach

Kapitan reprezentacji Polski od lat jest przedstawiany jako wzór profesjonalizmu przygotowania pod względem fizycznym. Potwierdził to w środowe przedpołudnie, gdy stawił się w ośrodku treningowym FC Barcelony, choć zgodnie z terminarzem miał wtedy wolne.

Lewandowski przyjeżdża do ośrodka, a hiszpańskie media w konsternacji

Media społecznościowe obiegło zdjęcie Roberta Lewandowskiego, który przyjechał do ośrodka treningowego FC Barcelony. "Barca ma dziś dzień wolny, ale Lewandowski i tak przyjechał" - poinformował na Twitterze dziennikarz La Sexty, Josep Soldado Gomez.

Od razu pojawiły się pytania, po co polski napastnik zjawił się w ośrodku? Wszelkie wątpliwości zostały błyskawicznie rozwiane, gdy wrzucił zdjęcie na Instagrama z podpisem: "Nie ma wymówek w dni wolne, pora na trening".

Lewandowski trenuje przed maratonem spotkań

Reprezentant Polski na pewno nie wrócił do końca usatysfakcjonowany ze swoich występów podczas ostatnich spotkań w Lidze Narodów. Chociaż Polska utrzymała się w dywizji A i zagwarantowała sobie pierwszy koszyk w eliminacjach mistrzostw Europy, to Lewandowski ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Błysnął za to asystą z Walią, po której Karol Świderski zdobył zwycięską bramkę.

Teraz przed Polakiem i FC Barceloną prawdziwy maraton. Podczas 6 tygodni drużyna Xaviego Hernandeza rozegra 12 spotkań. W tym można wyróżnić "El Clasico" przeciwko Realowi Madryt, dwa mecze z Interem Mediolan i spotkanie z Bayernem Monachium na Camp Nou. W tych meczach Barcelona może zapewnić sobie awans z grupy Ligi Mistrzów i walczyć o lidera ligi hiszpańskiej z "Królewskimi".

Lewandowski i "Duma Katalonii" wrócą do gry już w najbliższą sobotę, 1 października w wyjazdowym spotkaniu z Mallorcą.