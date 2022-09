De Jong wreszcie się złamał. Barcelona postawiła na swoim

FC Barcelona mimo szalonego okienka transferowego, wciąż zmaga się z problemami finansowymi, a jej kolejni zawodnicy decydują się na obniżki zarobków. Jednym z tych, którzy najdłużej stawiali opór w tej kwestii był Frenkie de Jong. Holender w końcu skapitulował. Jak podaje hiszpański portal Okdiaro, niedługo dojdzie do rewizji umowy.

Frenkie de Jong ugiął się po ciężkich negocjacjach

De Jong cieszył się jednym z najwyższych kontraktów w całym zespole. Nic dziwnego, że FC Barcelona w obliczu problemów finansowych, wywierała silną presję właśnie na nim. Holender nie chciał jednak rezygnować z wysokich zarobków, więc klub robił wszystko, by pozbyć się tak wielkiego balastu z listy płac.

Pomocnika oferowano różnym klubom. Najbliżej pozyskania Holendra był Manchester United, ale de Jong nie chciał występować w drużynie, której brakuje w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Chęć pozyskania byłego gracza Ajaksu wyraziła też Chelsea. Bezskutecznie. Istniał również pomysł wysłania go na wypożyczenie do Bayernu Monachium. De Jong wcale nie zamierzał ruszać się z miejsca i ostatecznie pozostał na Camp Nou.

W międzyczasie jego pozycja w zespole znacznie spadła. Frenkie de Jong stracił miejsce w podstawowym składzie i stał się dopiero czwartym wyborem Xaviego w linii pomocy. Rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce przegrał z Gavim, Pedrim i Busquetsem. Wpływ na to mogły mieć również kwestie pozaboiskowe.

W ostatnich tygodniach doszło jednak do przełomu. FC Barcelona i jej piłkarz są blisko porozumienia w kwestii rewizji kontraktu, choć wciąż jest wiele do dopracowania. Negocjacje, zdaniem "AS-a", są na dobrej drodze i piłkarz jest otwarty na obniżkę pensji, tak aby dostosować ją do aktualnej skali płac i tym samym pomóc klubowi, który przecież tego lata miał pewne trudności z zarejestrowaniem wszystkich swoich graczy w hiszpańskiej La Lidze.