Lewandowski wraca do Barcelony. Wiadomo, gdzie można obejrzeć jego mecz [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Rozpoczyna się prawdziwy maraton. Po wrześniowej przerwie na kadry, czołowe kluby Europy czeka gra co trzy dni, aż do mundialu, który rozpocznie się w drugiej połowie listopada w Katarze. Nie inaczej jest w przypadku FC Barcelony, która sobotnim spotkaniem wejdzie w natłok spotkań w rozgrywkach krajowych i w Lidze Mistrzów.

FC Barcelona wyjeżdża na Majorkę w pogoni za Realem Madryt

Xavi Hernandez nie najlepiej będzie wspominał wyjazd swoich podopiecznych na zgrupowania kadr narodowych. Do stycznia wypadł z gry Ronald Araujo, a z urazami zmagają się Jules Kounde i Hector Bellerin. To wszystko przy totalnym maratonie spotkań. W zaledwie 6 tygodni Katalończycy rozegrają 12 spotkań. W tym czasie zmierzą się m.in. z Realem Madryt oraz rozegrają kluczowe spotkania w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan i Bayernem Monachium.

Pierwszy mecz Katalończyków w tak napiętym terminarzu będzie wyjazdowe spotkanie z Mallorcą. Rywale drużyny Roberta Lewandowskiego zajmują 10. pozycję w tabeli i po sześciu seriach gier mają niemalże równy bilans - 8 punktów, 6:7 w bramkach i po dwa zwycięstwa, remisy i pożarki na koncie. Żeby sięgnąć do ostatniego zwycięstwa gospodarzy nad Barceloną, trzeba sięgnąć do 2009 roku. Wtedy drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę przegrała w 36. kolejce 1:2. Od tamtego czasu obie ekipy mierzyły się ze sobą 12 razy i aż 11 razy to "Blaugrana" schodziła z boiska z trzema punktami. Pozostały wynik to remis 1:1 z października 2010 roku.

Mallorca - FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz 7. kolejki La Liga: Mallorca - FC Barcelona odbędzie się w sobotę, 1 października o godzinie 21:00. Tym razem transmisją spotkania zajmie się Canal+ Premium oraz Canal+ 4K Ultra, a rywalizację będzie można również zobaczyć dzięki platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.