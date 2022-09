Piłkarz Barcelony podjął decyzję. Odpisał mu Luis Suarez. "Jesteś wielki"

Lider obrony FC Barcelony, Ronald Araujo, doznał kilka dni temu w pierwszej minucie towarzyskiego meczu Urugwaju z Iranem poważnej kontuzji przywodziciela, przez którą będzie pauzował w najbliższych miesiącach. W poniedziałek 23-latek podjął decyzję o operacji i już we wtorek wybrał się do Finlandii, gdzie dzień później podda się temu zabiegowi. To sprawia, że najprawdopodobniej będzie pauzował nawet około trzech miesięcy i straci mistrzostwa świata w Katarze.

"Chodzi o zdrowie". Araujo tłumaczy decyzję o operacji. Wsparł go Suarez

Jak łatwo się spodziewać, ta decyzja zasmuciła urugwajskich kibiców, do których sam zawodnik zwrócił się w specjalnym oświadczeniu w mediach społecznościowych.

- Chciałbym podać jasno powody, dla których podjąłem taką decyzję, aby uniknąć spekulacji - napisał na wstępie Ronald Araujo. - Kocham mój kraj i kocham moją reprezentację. Po konsultacjach ze specjalistami zadecydowaliśmy, że najlepsza będzie dla mnie interwencja chirurgiczna. Tutaj nie chodzi o to, żeby wybrać to czy tamto. Chodzi o zdrowie i jak najszybszy powrót do 100 proc. sprawności.

- Osobiście to są dla mnie bardzo trudne chwile i jestem wdzięczny za wszelkie wyrazy wsparcia, które otrzymuję. Z wiarą i poprzez ciężką pracę dam z siebie wszystko, aby wrócić do gry jak najszybciej. Uścisk i ukłony! - podsumował obrońca Barcy.

Swojego kolegę z reprezentacji Urugwaju, a w przeszłości także z FC Barcelony, wsparł na Twitterze Luis Suarez.

- Ronald, jesteś wielki! Masz pełną rację i nasze pełne wsparcie! Najważniejsze jest to, byś się wyleczył i wrócił silniejszy - napisał doświadczony napastnik.

Przez kontuzję Ronald Araujo ma stracić także bardzo ważne mecze FC Barcelony, m.in. decydujące spotkania z Interem Mediolan i Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, a także El Clasico z Realem Madryt.