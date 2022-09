Sensacyjny transfer Gerarda Pique? Szok to mało powiedziane

Jak podaje hiszpański Eurosport, Simeone planuje powalczyć o sprowadzenie Pique już w styczniu, ale negocjacje obu klubów mogą się nieco wydłużyć. Wszystko za sprawą faktu, że Atletico chciałoby jednocześnie zmienić warunki zapisane w klauzuli Antoine'a Griezmanna. Niewykluczone więc, że rozmowy potrwają nawet do lata przyszłego roku.

Gerard Pique trafi z FC Barcelony do Atletico Madryt?

Pique nie może liczyć na regularną grę w FC Barcelonie po tym, jak podczas letniego okienka do klubu trafili Andreas Christensen i Jules Kounde. Hiszpan jest stawiany w roli zbawienia dla Simeone, który szuka rozwiązań na wyeliminowanie problemów defensywnych Atletico w pierwszej fazie sezonu.

W ośmiu dotychczasowych spotkaniach w tym sezonie drużyna z Madrytu tylko dwa razy zdołała zachować czyste konto. Co więcej, w obliczu kontuzji Jose Marii Gimeneza i Stefana Savicia, Diego Simeone może liczyć jedynie na Mario Hermoso i Felipe. Dodatkowo konieczne było przekształcenie Axela Witsela w środkowego obrońcę.

Tylko dwa mecze Pique

Gdyby Gerard Pique przeniósł się do Atletico Madryt już zimą, najwięcej wątpliwości z pewnością dotyczyłoby jego dyspozycji fizycznej. Jak dotąd 35-latek rozegrał tylko dwa spotkania i uzbierał zaledwie 135 minut na boisku. Ewentualny transfer byłby kolejną transakcją pomiędzy oboma klubami w ostatnich latach. Wcześniej z Barcelony do Madrytu trafiali chociażby David Villa czy Luis Suarez.

Kontrakt Gerarda Pique z FC Barceloną jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na trzy miliony euro. 35-latek jest piłkarzem Barcy od 2008 roku, kiedy to przeniósł się do klubu z Manchesteru United.