Lewandowski osaczony na lotnisku w Barcelonie. Wymowna mina [WIDEO]

Robert Lewandowski wrócił do Barcelony po zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kapitan Biało-Czerwonych tym razem nie poprawił swojego dorobku bramkowego w kadrze, ale i tak miał duży wpływ na postawę całej drużyny. Zanotował asystę przy zwycięskiej bramce Karola Świderskiego w meczu z Walią (1:0). Nazajutrz Lewandowski był już w Hiszpanii.

Lewandowski osaczony na lotnisku w Barcelonie

Nagranie przedstawiające moment pojawienia się Lewandowskiego na lotnisku w Barcelonie opublikował kataloński dziennik "Sport". Widać na nim, jak Polak udaje się z terminala do podstawionego samochodu, a przed budynkiem pojawiło się kilkudziesięciu kibiców, którzy chcieli sobie z nim zrobić zdjęcie i dostać autograf.

Wszyscy obecnie za wszelką cenę chcieli się dostać do Lewandowskiego. Robili to również dziennikarze, którzy chcieli wykorzystać okazję i zadać Polakowi kilka pytań. Jedno z nich dotyczyło między innymi kontuzji Ronalda Araujo. Lewandowski nie udzielił jednak żadnej odpowiedzi.

Lewandowski zirytowany zachowaniem kibica

W pewnym momencie sytuacja nieco wymknęła się spod kontroli. W chwili wsiadania do samochodu jeden z kibiców szarpnął za plecak Lewandowskiego, co wyraźnie mu się nie spodobało. Nie reagując na zaczepkę kibica, Polak po prostu wsiadł do auta i odjechał.

FC Barcelona i kapitan polskiej kadry wrócą do gry już w najbliższy weekend, kiedy to drużyna ze stolicy Katalonii zagra w siódmej kolejce LaLiga na wyjeździe z RCD Mallorcą. Po sześciu spotkaniach Barca ma 16 punktów na koncie, natomiast Lewandowski prowadzi w klasyfikacji strzelców z ośmioma trafieniami na koncie.