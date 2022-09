Ile?! Wyciekły szokujące zarobki Pique. Nawet Lewandowski może mu zazdrościć

Gerard Pique i Xavi Hernandez to kumple z boiska. Wspólnie reprezentowali Barcelonę w latach 2008-2015, wygrali osiem mistrzostw Hiszpanii i zdobyli trzy Ligi Mistrzów. Xavi - obok Andresa Iniesty - był uznawany za czołowego pomocnika na świecie, a Pique z Carlesem Puyolem tworzyli jedną z najlepszych par stoperów. Od tego czasu wiele się zmieniło. Xavi został trenerem, a Pique od lat gra poniżej oczekiwań.

Dziś Pique ma 35 lat i jest dopiero piątym stoperem w hierarchii. Xavi wyżej ceni pozyskanych latem Julesa Koundé (z Sevilli za 50 mln euro) i Andreasa Christensena (trafił z Chelsea). Lepsze notowania mają także Ronald Araújo i Eric Garcia.

W tym sezonie Katalończyk zagrał 90 minut w La Liga i dwa razy mniej w Lidze Mistrzów. Problem w tym, że zarabia mnóstwo pieniędzy. Więcej niż Cristiano Ronaldo w barwach Manchesteru United czy Robert Lewandowski.

Szalony kontrakt Pique

Josep Maria Bartomeu, były prezes Barcy, nigdy specjalnie się nie przejmował tabelkami w excelu, a jego rządy charakteryzowały się życiem ponad stan. To on zgodził się, by Pique zarabiał gigantyczne kwoty. "El Mundo" informuje, że Pique otrzymuje rocznie 29,5 mln euro brutto, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy świata. Dla porównania: Ronaldo zgarnia w Manchesterze około 27 mln, a Lewandowski zarabia 23 mln euro.

Kontrakt Pique wygasa dopiero latem 2024 r. I co gorsze (dla budżetu Barcy), w przyszłym sezonie miałby zgarnąć aż 40,8 mln euro, ze względu na wypłaty zaległych premii i bonusów. "Mundo Deportivo" twierdzi jednak, że Barcelona umieściła w umowie klauzulę, aby zapobiec tej płatności. Kontrakt Pique może zostać rozwiązany po obecnym sezonie, jeśli rozegra on mniej niż 35 procent meczów. I być może to jest główny powód, dlaczego Pique tak rzadko dostaje szanse od Xaviego.

Warto dodać, że ta sama gazeta pisała kilka tygodni temu, że tuż przed wakacjami Pique usłyszał od Xaviego, że musi zacząć traktować sport jako priorytet. Priorytet przed biznesem. Tak, aby jego życie poza futbolem (również rodzinne) nie wpływało na jego formę.