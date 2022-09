Jest szansa na rozwiązanie sportu Atletico z Barceloną. Trwają negocjacje

Antoine Griezmann został wypożyczony z FC Barcelony do Atletico Madryt w sierpniu 2021 roku, a w umowie zawarto obowiązek wykupu za 40 milionów euro, jeśli francuski napastnik rozegra określoną liczbę meczów, konkretniej minimum 45 minut w 50 procentach spotkań. Diego Simeone otrzymał polecenie od władz klubu, by nie wystawiać Griezmanna w podstawowym składzie, co się nie spodobało Barcelonie. W pewnym momencie wydawało się, że dojdzie do batalii sądowej między drużynami, ale prawdopodobnie wszystko rozstrzygnie się polubownie.

Antoine Griezmann odejdzie na stałe z Barcelony? Negocjacje rozpoczęte

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że FC Barcelona i Atletico Madryt przystąpiły do negocjacji ws. transferu definitywnego Antoine'a Griezmanna. Prawdopodobnie klub ze stolicy Hiszpanii zapłaciłby około 20-25 milionów euro, a nie 40, jak do tej pory wskazywała umowa. Dziennikarze uważają, że sprawa może się ostatecznie wyjaśnić siódmego lub ósmego stycznia przyszłego roku i dzięki temu Antoine Griezmann znów będzie pełnoprawnym piłkarzem Atletico.

Francuz z kolei liczy na to, że sprawa zostanie wyjaśniona dużo wcześniej, żeby mógł w spokoju skupić się na występie na mistrzostwach świata w Katarze. Mimo niewielkiej liczby minut w tym sezonie Antoine Griezmann otrzymał powołanie do reprezentacji Francji i zanotował asystę w meczu Ligi Narodów przeciwko Austrii (2:0). Nie należy wykluczać, że Griezmann zagra też przeciwko Danii - w niedzielę 25 września o godzinie 20:45.

Antoine Griezmann wcześniej występował w Atletico Madryt w latach 2014-2019 i zdobył m.in. Superpuchar UEFA, puchar Ligi Europy czy Superpuchar Hiszpanii. W tym czasie Griezmann wystąpił w 257 oficjalnych meczach, w których zdobył 133 bramki i zanotował 50 asyst. Dorobek 31-latka z tego sezonu to trzy gole i jedna asysta w ośmiu meczach.