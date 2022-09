Messi może wrócić do Barcelony. "Mudno Deportivo" ujawnia plan

Leo Messi przed rokiem, ku zaskoczeniu wszystkich, opuścił FC Barcelonę i przeniósł się do PSG. Argentyńczyk nie chciał odchodzić z klubu, w którym spędził praktycznie całą karierę, jednak był do tego zmuszony. Pogrążony w długach klub nie mógł zaoferować mu nowej umowy. W pierwszym sezonie w lidze francuskiej słynny gracz nie zachwycił. Strzelił tylko 11 goli w 34 meczach.

Co jakiś czas pojawiają się informacje, że Leo Messi najchętniej wróciłby do Barcelony. Plotki podgrzewał m.in. Joan Laporta, który już wiele razy zaznaczał, że chciałby sprowadzić Argentyńczyka z powrotem, by ten mógł zakończyć karierę w ukochanym klubie. - Chcielibyśmy, aby zakończył karierę w koszulce "Barcy" i otrzymał owacje na stojąco od tysięcy kibiców - mówił niedawno.

"Mundo Deportivo": Barcelona chce sprowadzić Messiego z powrotem

Temat powrotu Messiego do Barcelony powrócił do hiszpańskich mediów po raz kolejny za sprawą "Mundo Deportivo". Katalończycy piszą, że klub zastanawia się aktualnie, jak odbudować relacje z Argentyńczykiem. "Może to przybrać różne formy: od zorganizowania wielkiego hołdu, na który Messi zasłużył swoją karierą, zaoferowania mu roli światowego ambasadora, aż po próbę podpisania z nim kontraktu latem 2023 roku, kiedy kończy się jego kontrakt z PSG. Oczywiście trzeba by było przekonać Leo do powrotu jako gracz, ale najpierw trzeba szczegółowo przeanalizować, czy operacja byłaby opłacalna" – piszą dziennikarze. Poprzez "opłacalna" myślą nie tylko o kwestiach finansowych, ale również o tym, czy Messiego dałoby się wkomponować w zespół i jaką rolę pełniłby w szatni.

Według dziennikarzy Argentyńczyk musiałby się zgodzić na znacznie niższą pensję oraz na to, że jego pozycja w zespole nie będzie już tak mocna, jak kiedyś. Dziennikarze twierdzą nawet, że Messi musiałby się pogodzić z tym, że w zależności od decyzji trenera byłby piłkarzem "drugorzędnym". Messi gra bowiem teraz bardziej jako pomocnik, a nie napastnik, a Barcelona nie chce hamować rozwoju takich piłkarzy jak Pedri czy Gavi.

Jak na to zapatruje się sam piłkarz? Według "MD" na razie skupia się na rozegraniu dobrego sezonu w PSG i na mistrzostwach świata. Z Xavim łączą go dobre stosunki. Messi rzekomo nie wyklucza powrotu do Barcelony. Ale decyzje będzie podejmował dopiero, kiedy jego kontrakt z PSG będzie dobiegał końca. A paryżanie, jak czytamy, "mają bzika na punkcie jego odnowienia".

A jeżeli Messi nie wróci jako piłkarz? "Barca chce oddać Messiemu hołd, na jaki zasługuje, na zapełnionym Camp Nou za wszystko, co dał klubowi i za to, że zawsze będzie ikoną klubu. Ponadto chce znaleźć dla niego rolę związaną z Barcą, w której będzie czuł się bardziej komfortowo. Ideą klubu jest, aby został światowym ambasadorem Barcelony, choć Leo chciałby pewnego dnia zostać dyrektorem sportowym" – twierdzi "MD". Powrót Messiego jest osobistym celem Joana Laporty, który musiał przekazać piłkarzowi, że musi odejść, chociaż obiecywał mu nową umowę. Prezydent Barcelony miał już nawet rozmawiać telefonicznie z Messim.

