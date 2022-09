Busquets zaprzecza spekulacjom prasy. "Dopiero wtedy podejmę decyzję"

Sergio Busquets występuje w FC Barcelonie od 2005 roku. Od tego czasu rozegrał w barwach katalońskiej drużyny aż 685 meczów, strzelił 18 goli i zanotował 43 asysty. 34-letni pomocnik stał się legendą zespołu, z którym zdobył wiele trofeów. Osiem razy był mistrzem Hiszpanii i trzy razy wygrał Ligę Mistrzów. Już od kilku tygodni media donoszą, że jego czas na Camp Nou dobiega końca. Jednak sam zawodnik zaprzecza takim doniesieniom.

Busquets niepewny przyszłości. "Najpierw chce zobaczyć, jak przebiegnie ten sezon"

Przed tygodniem "Marca" podała, że Busquets najprawdopodobniej rozgrywa ostatni sezon w bordowo-granatowych barwach. Informacje te potwierdził kataloński "Sport". Dziennik poinformował, że Hiszpan podjął już decyzję na temat przyszłości i zdecydował się opuścić Barcelonę 30 czerwca 2023 roku, a więc z dniem, w którym wygasa jego aktualna umowa. Media tworzą także listę potencjalnych następców legendarnego piłkarza.

Jednak sam Busquets nie jest pewny przyszłości i nadal waha się nad pozostaniem w szeregach Barcelony. - W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie będę występował w przyszłym sezonie. Mówi się, że oficjalnie odchodzę z katalońskiej drużyny, ale tak nie jest. Najpierw chce zobaczyć, jak przebiegnie ten sezon, na jakie wyniki będzie mnie stać. Dopiero wtedy będę w stanie podjąć decyzję na temat mojej dalszej kariery w klubie - podkreślił pomocnik na konferencji prasowej reprezentacji Hiszpanii.

Te słowa mogą ucieszyć Xaviego oraz władze Barcelony. Bowiem starają się oni namówić piłkarza na przedłużenie współpracy o kolejne dwa lata. I choć na razie Hiszpan odrzucił tę ofertę, to niewykluczone, że sukcesy drużyny przekonają go do pozostania w zespole.

Jeśli jednak Busquets zdecyduje się opuścić stolicę Katalonii, wówczas Barcelona nie będzie musiała szukać jego następcy w innych klubach. Zdaniem Hiszpana ci znajdują się w kadrze Xaviego. - To Pedri i Gavi. Uważam, że ci dwaj piłkarze mają przed sobą wspaniałą karierę w Barcelonie i w reprezentacji. Jestem szczęśliwy, że mam ich u swojego boku i mogę pomagać im się rozwijać. Trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że ich kariera będzie podobna do mojej - zakończył Hiszpan.

Kataloński klub zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 16 punktów. Do pierwszego Realu Madryt traci dwa punkty. W kolejnym meczu Barcelona zmierzy się z Mallorcą. To spotkanie zaplanowano na sobotę 1 października. Pierwszy gwizdek na Iberostar Estadio zabrzmi o godzinie 21.