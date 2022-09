Kolejne problemy FC Barcelony. Czterech piłkarzy z kontuzjami po meczach reprezentacji

FC Barcelona notuje bardzo udany początek sezonu 2022/2023 i pozostaje niepokonana w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zremisował bezbramkowo z Rayo Vallecano, a potem pokonywał Real Sociedad (4:1), Real Valladolid (4:0), Sevillę (3:0) oraz Elche (3:0). Katalończycy rozpoczęli fazę grupową Ligi Mistrzów od wygranej 5:1 nad Viktorią Pilzno, ale potem ulegli 0:2 Bayernowi Monachium. Barcelona przystąpi do kolejnych spotkań bez kilku ważnych piłkarzy.

Plaga kontuzji w Barcelonie. Depay wypada na miesiąc, a Kounde i Araujo na dwa-trzy tygodnie

FC Barcelona może mówić o sporym pechu podczas przerwy reprezentacyjnej, ponieważ z kontuzjami do klubu wróciło kilku piłkarzy. Zdecydowanie najbardziej dotkliwego urazu doznał Memphis Depay, który nabawił się naderwania mięśnia dwugłowego uda w trakcie meczu z Polską (2:0). Holenderski napastnik opuścił boisko w 52. minucie, a w jego miejsce wszedł Vincent Janssen. Chwilę od gry odpocznie też Jules Kounde, który z powodu naderwania mięśnia uda ma pauzować przez dwa-trzy tygodnie.

Z urazem do Katalonii wrócił też Frenkie De Jong, który według Louisa van Gaala "poczuł napięcie w mięśniu". Były zawodnik Ajaksu Amsterdam powinien po tygodniu wrócić do treningów. O sporym pechu może mówić też Ronald Araujo, ponieważ opuścił boisko w meczu z Iranem po pięciu minutach. Pierwsze doniesienia wskazują na to, że Urugwajczyk nie zagra przez około dwa-trzy tygodnie. Po meczu Francja - Austria (2:0) do listy kontuzjowanych dołączył Ousmane Dembele, ale skrzydłowy przeciążył mięsień łydki i będzie gotowy na drugi mecz w ramach Ligi Narodów.

FC Barcelona wróci do gry w sobotę 1 października, kiedy to jej rywalem w Primera Division będzie RCD Mallorca. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Trzy dni później Barcelona poleci do Mediolanu, gdzie zagra z Interem w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.