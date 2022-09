Sport: "Wirus FIFA" dopadł Barcelonę. Na razie dwóch, ale to jeszcze nie koniec

Spośród pięciu piłkarzy FC Barcelony, którzy w czwartek rozgrywali mecze w swoich reprezentacjach w Lidze Narodów, dwóch przedwcześnie musiało opuścić boisko z powodu kontuzji. W obliczu napiętego harmonogramu takie informacje nie są dobrym prognostykiem dla Xaviego Hernandeza.

Urazy Depaya i Kounde

Czwartkowy mecz Ligi Narodów pomiędzy Polską i Holandią był dla Memphisa Depaya okazją do złapania regularności i pokazania, że znajduje się w dobrej formie. 28-latek pojawił się w wyjściowym składzie swojej reprezentacji, ale przebywał na boisku jedynie do 52. minuty, kiedy to został zastąpiony przez Vincenta Janssena. Kilka minut po wznowieniu gry napastnik Barcelony usiadł na murawie i złapał się za udo, wskazując na pewien dyskomfort mięśniowy. Nie chcąc ryzykować pogłębienia się urazu, sztab medyczny reprezentacji Holandii podjął decyzję o zmianie.

Podobny problem dotyczy Julesa Kounde, który w spotkaniu Francji z Austrią przebywał na boisku przez zaledwie 23 minuty. Obrońca FC Barcelony również zgłosił uraz mięśniowy, więc jego dalszy występ mógłby doprowadzić do pogłębienia się kontuzji. Co istotne, zarówno Depay, jak i Kounde schodzili z boiska o własnych siłach, dlatego najpewniej nie będą to poważne urazy.

A to prawdopodobnie nie koniec problemów FC Barcelony. Mówi się też o problemach innego francuskiego piłkarza. "Depay i Kounde wracają do Barcelony, aby przejść dokładne badania medyczne. W obu przypadkach mówi się o kontuzji ścięgna podkolanowego. Jeśli chodzi o Ousmane'a Dembele to przeciążył mięsień łydki i będzie kontynuował grę w reprezentacji. Nie jest to nic poważnego" - czytamy na profilu "BarcaInfo" na Twitterze.

De Jong również zszedł z boiska z urazem

Niemalże identyczny problem, co Depaya i Kounde, spotkał również Frenkiego de Jonga. Pomocnik został zmieniony już w przerwie meczu z Polską. Miał poczuć dyskomfort w ścięgnie podkolanowym i choć póki co jest zbyt wcześnie, aby mówić o przerwie w grze, jest to kolejna niedobra informacja dla Xaviego Hernandeza.

Harmonogram FC Barcelony na kolejne tygodnie sprawia, że każda kontuzja piłkarza pierwszego zespołu będzie dużym problemem dla trenera. Przed mistrzostwami świata w Katarze Katalończycy będą grać praktycznie co trzy dni. W tym dwukrotnie z Interem Mediolan i raz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, czy Realem Madryt oraz Atletico Madryt w La Lidze.