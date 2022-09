Benzema czy Lewandowski? Wpadka w hiszpańskiej telewizji

Odkąd Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony, hiszpańskie media żyją rywalizacją kapitana polskiej kadry z Karimem Benzemą. Na razie w klasyfikacji strzelców przewodzi Polak, który strzelił już osiem goli i zanotował dwie asysty. Francuz do siatki trafiał na razie tylko trzy razy i dołożył do tego jedną asystę.

Hiszpanie się pokłócili. Temat? Lewandowski czy Benzema

Kibice i dziennikarze żywo dyskutują na temat tego, kto jest lepszy. To był również jeden z głównych tematów znanego programu "El Chiringuito" w Hiszpanii. Josep Pedrerol i jego goście debatowali nad łączoną jedenastką Realu i Barcelony. Musieli więc też ustalić, czy lepszy jest Lewandowski czy Benzema. Stosunkiem głosów 8:6 wygrał reprezentant Polski. Z takim werdyktem nie zgodził się Pedrerol, który głosował na Benzemę. - Gracz, który zdobędzie Złotą Piłkę jest jeden, a tutaj wybrano tego, który jej nie wygra, świat stanął do góry nogami. Użyjcie logiki, Benzema zdobędzie Złotą Piłkę! – mówił prowadzący. Po głosowaniu rozpoczęła się bardzo żarliwa dyskusja.

Ale w łączonej jedenastce Realu i Barcelony znalazł się Lewandowski. Czy może raczej "Lewandoswki", bo tak Polak został podpisany. Literówka raziła w oczy widzów dosyć długo.

Obok Lewandowskiego w pierwszej linii znaleźli się zawodnicy Realu – Vinicius Junior i Fede Valverde, którzy zdaniem ekspertów są lepsi niż Raphinha i Ousmane Dembele. W linii pomocy z ekipy Barcelony wybrano Gaviego, a z Realu Lukę Modricia i Aurelina Tchoumeniego. W obronie za to przewagę mieli Katalończycy, bo z ich zespołu wybrano Julesa Kounde, Erica Garcię i Marcosa Alonso. Z Realu wybrano Davida Alabę. A w bramce stanął Thibault Courtois.

Lewandowski skrytykowany w "El Chiringuito"

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu jeden z dziennikarzy występujących w "El Chiringuito" bardzo krytycznie ocenił Lewandowskiego. - Przyszedł do FC Barcelony tylko dla pieniędzy – stwierdził Edu Aguirre. Dodał, że Lewandowski "nie potrafi sprawić, by jego drużyna zagrała dobry mecz". Niezbyt dobrze przyjął to w trakcie programu Carme Barceló, który zarzucił sympatykowi Realu Madryt zazdrość, że Lewandowski trafił do FC Barcelony, a nie do stolicy Hiszpanii. Do tego wspomniano też o nieudanych próbach sprowadzenia Kyliana Mbappe z PSG oraz Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund (dziś Manchester City).