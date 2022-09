Barcelona ma następcę Pique. Już wypatrzyła. Czeka na styczeń

Władze klubu z Barcelony nie próżnują i już patrzą w przyszłość, w celu zabezpieczenia przyszłości drużyny Xaviego Hernandeza. Chociaż tego lata do zespołu dołączyło kilku zawodników, z Robertem Lewandowskim na czele, to w biurach na Camp Nou przygotowywane są już plany dotyczące kolejnych okienek transferowych.

Martinez ma być następcą Pique w FC Barcelonie

Po latach rozpusty za rządów Jose Marii Bartomeu, klub z Joanem Laporta za sterami bardziej bezwzględnie podchodzi do pożegnania swoich legend. W Barcelonie nie ma Messiego, który odszedł z powodów finansowych; tego lata blisko było odejścia Jordiego Alby, a na Camp Nou już przygotowują się na odejście Sergio Busquetsa. "Mundo Deportivo" informuje, że podobnie jest w przypadku Gerarda Pique.

35-letni stoper Barcelony ma co prawda kontrakt do 2024 roku, ale znajduje się w nim zapis, że jeśli nie rozegra określonej liczby minut, to zostanie on rozwiązany po trwającym sezonie. Wtedy jego miejsce w kadrze "Blaugrany" ma zająć Inigo Martinez, którego kontrakt z Athletikiem Bilbao wygasa w czerwcu 2023 roku.

31-letni stoper z Kraju Basków już tego lata był blisko Barcelony, ale wszystko stanęło po tym, jak Katalończycy byli w stanie sięgnąć po Julesa Kounde z Sevilli. Jednak dalej istnieje porozumienie między wicemistrzami Hiszpanii a Inigo Martinezem. Będzie ono mogło być sformalizowane już w styczniu, gdy Baskowi zostanie pół roku do wygaśnięcia kontraktu z Athletikiem. Za przejściem stopera przemawia fakt, że w Barcelonie nie ma nominalnego, lewonożnego środkowego obrońcy oraz to, że Martinez dobrze zna rozgrywki La Liga i jego profil odpowiada potrzebom drużyny Xaviego Hernandeza.

Barcelona może liczyć na opór. Athletic nie odda swojego podstawowego gracza bez walki

Chociaż Martinezowi został mniej, niż rok kontraktu, to ekipa z Kraju Basków będzie walczyć o zatrzymanie swojego zawodnika. Athletic chce przedłużyć umowę z wychowankiem Realu Sociedad, ale zdaje sobie sprawę, że będzie o to trudno. W głowie gracza ma być myśl, że w wieku 31 lat przyszedł czas na kolejny krok w karierze i przejście do wielkiego klubu.

