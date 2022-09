Dembele ocenia swój pobyt w Barcelonie. Było źle. "Marnowałem czas"

Ousmane Dembele dołączył do Barcelony latem 2017 roku z Borussii Dortmund. Przez pierwsze kilka sezonów jego pobyt w katalońskim klubie trudno było uznać za udany. Piłkarz nie tylko nie prezentował odpowiedniego poziomu sportowego, ale i sprawiał problemy poza boiskiem. Teraz sam powiedział, że mógł lepiej wykorzystać kilka ostatnich lat.

Trudne początki Dembele w Barcelonie. "Wyszedłem na prostą"

Pomimo dużych problemów, w stolicy Katalonii cały czas snuli wielkie plany związane z tym zawodnikiem. Wpływ na to miały też duże pieniądze, jakie zapłaciła za niego Barcelona. Dembele przeniósł się do Hiszpanii za 105 mln euro i początkowo nie spełniał pokładanych w nim nadziei. - Kiedy przyszedłem do Barcelony, byłem bardzo młody. Od 2017 do 2021 roku marnowałem czas przez kontuzje. Dokuczały mi problemy ze ścięgnami. Mówiono mi, że muszę ciężko pracować, aby być mocniejszym, że jeśli przestanę się rozwijać, kontuzje nie odpuszczą - powiedział.

O Francuzie mówiło się, że ma sporo problemów natury pozasportowej, które rzutują na jego grę. 25-latek przyznał, że to już jednak przeszłość. - Gdy trafiłem do Barcelony, byłem bardzo młody. Wychodziłem, tak jak inni ludzie. Udało mi się jednak wyjść na prostą. Nie wszystko wyglądało tak, jak wyobrażają sobie ludzie - dodał.

Przyjście Xaviego miało zbawienny wpływ na graczy Barcelony. Od kiedy pełni on obowiązki trenera, forma wielu z nich poszybowała w górę. Nie inaczej było w przypadku Dembele. - Już za Koemana coś drgnęło w mojej grze. Xavi obdarzył mnie zaufaniem, które jest dla mnie niezwykle ważne. Miałem poczucie, że mogę zrobić coś ważnego, przez czułem się zobowiązany zostać w klubie. Już w grudniu powiedziałem trenerowi, że przedłużę kontrakt - wyznał.

Pomimo przedłużających się negocjacji, ostatniego lata Ousmane Dembele podjął decyzję o podpisaniu nowego, dwuletniego kontraktu z Barceloną. W bieżącym sezonie rozegrał dla tego klubu osiem meczów, w których strzelił dwa gole i miał cztery asysty.