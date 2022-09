Lewandowski nie dogaduje się z piłkarzem Barcelony. Brak szacunku. "Jeden wyjątek"

Robert Lewandowski praktycznie z miejsca stał się liderem FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski został sprowadzony na Camp Nou, żeby zostać twarzą nowego projektu tworzonego przez Xaviego Hernandeza. Polak zaskarbił sobie sympatię niemal wszystkich wokół. Media regularnie chwalą Polaka za jego podejście do reszty zespołu. Lewandowski często udziela wskazówek swoim kolegom. Inni piłkarze publicznie chwalą Polaka i wydaje się, że jest on lubiany przez cały zespół. Według dziennikarzy katalońskiego "El Nacional" właśnie tak jest. Z jednym wyjątkiem.

Katalońscy dziennikarze ujawniają: Depay nie przepada za Lewandowskim

Serwis twierdzi, że Lewandowski nie dogaduje się z Memphisem Depayem. Miało się zacząć oczywiście od numeru na koszulce. Przypomnijmy, że Holender oddał numer "9" Polakowi. - Rozmawiałem z Memphisem. Nie ma z tym problemu. Chciałem wyjaśnić tę sytuację, żeby między nami nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Od początku siedzieliśmy przy stoliku razem, w szatni jesteśmy obok siebie. Kontakt jest częsty. Z Memphisem mam fajny "flow". Porozmawialiśmy i nie ma żadnego problemu – twierdził Lewandowski zaraz po transferze do Barcelony.

"El Nacional" twierdzi jednak, że problem jest. I to mimo, że w ostatnim czasie nawet Depay chwalił Lewandowskiego. - To bardzo inteligentny piłkarz. Gdy jeden z nas zajmuje określoną przestrzeń, to zwalnia się miejsce gdzie indziej. Kiedy przyjmuje piłkę, działa ekspresowo. To wspaniały napastnik – mówił po meczu z Elche.

Depay miał uznać, że konieczność oddania numeru Lewandowskiemu był przejawem braku szacunku. Według dziennikarzy dowodem na to, że obaj piłkarze nie pałają do siebie sympatią jest to, że Lewandowski zapytany na zgrupowaniu reprezentacji Polski o to, z kim dobrze się dogaduje, nie wymienił Depaya. Chociaż należy zaznaczyć, że nie było tak, że Polak wymienił całą kadrę z wyjątkiem Holendra. Wskazał tylko kilku młodych piłkarzy.

Ostatnim powodem, dla którego Depay ma nie przepadać za Polakiem, jest fakt, że musi z nim rywalizować o miejsce w składzie. I Holender jest na przegranej pozycji. Lewandowski jest pewniakiem Xaviego i radzi sobie bardzo dobrze. Kapitan polskiej reprezentacji zabrał pozycję Depayowi, przez co ten musi szukać sobie miejsca na skrzydle. To pozycja, za którą nie przepada. Nie ma jednak innego wyjścia, jak zacisnąć zęby i pracować, aby częściej wychodzić na boisko. - W ostatnich dwóch tygodniach zagrałem dwa razy. To za mało. Wchodzę jako zmiennik po 60 minutach, ale chcę więcej. W ostatnich 25 minutach gry jest więcej miejsca i są zawsze szanse, aby to wykorzystać - stwierdził, wysyłając tym samym wiadomość do trenera.

Co ciekawe, Depay będzie miał wkrótce okazję zagrać przeciwko Lewandowskiemu. Reprezentacja Holandii zmierzy się z Polską w czwartek w meczu Ligi Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek spotkania o godzinie 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

