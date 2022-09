Depay stanął w obronie Barcelony. "Wypłatę zawsze dostawałem na czas"

FC Barcelona już od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Na kłopoty złożyło się niewłaściwe zarządzanie poprzedniego prezesa Josepa Marię Bartomeu. Sytuacji nie ułatwiła także pandemia koronawirusa oraz astronomiczne kontrakty wielu zawodników pierwszego składu. Jesienią 2021 roku media donosiły o łącznej kwocie zadłużenia wynoszącej ponad 1,3 miliarda euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik o swojej najgroźniejszej "broni": To jest mój wielki atut, wyróżniam się

FC Barcelona tonie w długach. Depay zaprzecza doniesieniom o problemach z wypłatami

Mimo problemów finansowych kataloński klub był aktywny na rynku transferowym tego lata. Do drużyny dołączyło aż pięciu zawodników z Robertem Lewandowskim na czele. Sprowadzenie nowych piłkarzy było możliwe dzięki środkom pozyskanym z aktywacji dźwigni finansowych. Z drużyną pożegnało się też kilku graczy, m.in. Martin Braithwaite.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

FC Barcelona wydała komunikat po wycieku dokumentów z klubu ws. Messiego

Władze Barcelony naciskały również na sprzedaż Memphisa Depaya oraz Frenkiego de Jonga z uwagi na ich wysokie wynagrodzenia. Ostatecznie Holendrzy stawili opór i pozostali w zespole. W związku z tym pojawiły się plotki o kolejnych kłopotach wicemistrzów Hiszpanii. Media donosiły, że Katalończycy mogą mieć problem z terminową wypłatą honorarium.

Informacje te zdementował jednak Depay. - Zawodnicy nie zawsze wiedzą co się dzieje w klubie. Niektóre wiadomości są przed nami zatajane. Barcelona to jeden wielki biznes. Ale to samo można powiedzieć o innych zespołach. To, co wiem i co mogę potwierdzić to to, że wypłatę zawsze dostawałem na czas. To samo może powiedzieć Frenkie de Jong. Jesteśmy przyjaciółmi i spędzamy ze sobą dużo czasu. Rozmawiamy także o tym, co dzieje się w klubie, więc wiem, że i u niego nie ma problemu z terminowymi wypłatami - podkreślił holenderski napastnik w wywiadzie dla portalu "NOS".

Braithwaite oskarża Barcelonę o złe traktowanie. "O tym właśnie zapomniała"

Depay obecnie przebywa na zgrupowaniu drużyny narodowej. W najbliższy czwartek 22 września Holandia zmierzy się z reprezentacją Polski. Będzie to drugie spotkanie tych zespołów w ramach tegorocznej Ligi Narodów. W pierwszym meczu padł remis 2:2.