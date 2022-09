Sergio Busquets po sezonie odejdzie z FC Barcelony. Wiadomo, gdzie zamierza grać

Sergio Busquets podjął decyzję co do swojej przyszłości, podaje kataloński "Sport". Legendarny pomocnik FC Barcelony chce wypełnić obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku kontrakt, a następnie spróbować sił w MLS, konkretnie w Interze Miami.

