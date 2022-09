Lewandowski odebrał mu numer i wygryzł ze składu. Teraz zdradza, dlaczego został

Memphis Depay bez wątpienia jest zawodnikiem, któremu najbardziej zaszkodził transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Holender musiał zrzec się na rzecz Polaka numeru "9", a przede wszystkim stracił miejsce w wyjściowym składzie. Pozycja Lewandowskiego od początku jego pobytu w stolicy Katalonii jest niepodważalna, a Depay dostał wolną rękę na poszukiwanie sobie nowego klubu.

Memphis Depay zdradził, czemu został w Barcelonie. Nie boi się rywalizacji z Robertem Lewandowskim

28-latka łączono przede wszystkim z Juventusem, mówiło się też o Manchesterze United. Na plotkach jednak się skończyło, a piłkarz postanowił zostać w Barcelonie. Wielu dziwił taki ruch. Depay wyjaśnił, skąd taka decyzja w rozmowie z holenderskim oddziałem ESPN.

- Latem zgłosiło się kilka klubów, ale spojrzałem na te opcje i zdecydowałem się walczyć o swoje miejsce w Barcelonie. Kocham rywalizację i nie uciekam od niej. Cieszę się, że jestem w Barcelonie - stwierdził krótko Holender.

Oczywistym jest, że Holender nie może być zadowolony ze swojej sytuacji w klubie, jednak zawsze zachowuje się z wielką klasą, a o "Lewym" wypowiada się wyłącznie w superlatywach.

- To bardzo inteligentny piłkarz. Gdy jeden z nas zajmuje określoną przestrzeń, to zwalnia się miejsce gdzie indziej. Kiedy przyjmuje piłkę, działa ekspresowo. To wspaniały napastnik - powiedział klubowym mediom po ostatnim meczu ligowym z Elche, w którym panowie zagrali ustawieni obok siebie. Polak i Holender podzielili się zdobyczą bramkową. Lewandowski trafił dwa razy, a Depay raz, dzięki czemu Barcelona wygrała 3:0. - Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wspólnie wystąpić - dodał.

W czwartek Memphis Depay i Robert Lewandowski staną naprzeciw siebie w meczu Ligi Narodów Polska - Holandia na Stadionie Narodowym. Początek meczu o godzinie 20:45.

