Pedri został zapytany o Lewandowskiego: "Cały świat to widzi"

11 goli i 2 asysty w ośmiu spotkaniach - tak wygląda dorobek Roberta Lewandowskiego na początku jego przygody z FC Barceloną. Polski napastnik jest liderem klasyfikacji strzelców zarówno hiszpańskiej La Liga, jak i Ligi Mistrzów.

- Powiem szczerze: nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Że będę zdobywał aż tyle bramek. Wiadomo, że zawsze na początku pojawiają się pewne znaki zapytania i tym razem też tak było. Ale z drugiej strony nie kalkulowałem. Po prostu zacząłem grać i nastawiałem się przede wszystkim na to, by jak najlepiej wykorzystać swój czas na boisku, czy to teraz w trakcie meczów, czy wcześniej - w trakcie treningów, przygotowań. Zdawałem sobie sprawę, że ten początek będzie ważny. Nie tylko dla mnie, ale też dla całej drużyny. I uważam, że zrobiłem wszystko, by ten okres adaptacyjny przejść jak najlepiej - mówił ostatnio kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z Bartłomiejem Kubiakiem.

Pedri: To zaszczyt grać z Lewandowskim

Jednym z piłkarzy FC Barcelony, z którym Lewandowski zdaje się rozumieć najlepiej jest Hiszpan Pedri. Młodziutki pomocnik Barcy i reprezentacji Hiszpanii w rozmowie z dziennikarzami na zgrupowaniu swojej kadry narodowej podkreślił, jak bardzo ceni sobie grę z Polakiem.

- Cały świat widzi, jak on gra, jakie strzela gole i jakie ruchy nam zapewnia. Robert daje nam bardzo wiele i oby tak było dalej, bo to zaszczyt grać z nim w zespole - mówił niespełna 20-letni pomocnik, cytowany przez dziennikarzy "Mundo Deportivo".

FC Barcelona zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga (za Realem Madryt) oraz drugą pozycję w tabeli grupy C Ligi Mistrzów (za Bayernem Monachium). Po przerwie na mecze reprezentacji swój pierwszy mecz Barca rozegra 1 października, gdy zmierzy się na wyjeździe z Realem Mallorca. Trzy dni później czeka ją z kolei arcyważne starcie na San Siro z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów.