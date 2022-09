Piłkarz Barcelony zaczął narzekać. Takiej riposty się nie spodziewał. Mocno

22 maja - wtedy FC Barcelona rozegrała ostatnią kolejkę w poprzednim sezonie La Liga. Przegrała z 0:2 z Villarrealem, ale i tak zachowała miejsce wicelidera tabeli, które dało jej wicemistrzostwo Hiszpanii. Zakończył się jeden rok, więc trzeba było skupić się na kolejnym. A przygotowania do niego Katalończycy zaczęli bardzo szybko, bo już trzy dni później byli w Australii, aby zmierzyć się w meczu towarzyskim z gwiazdami ligi australijskiej.

Nie każdemu ten pomysł się spodobał. Lot z Hiszpanii do Australii, uwzględniając zmiany czasowe, zajął FC Barcelonie blisko cały dzień. Niektórzy byli więc zmęczeni podróżą i po intensywnym sezonie musieli znów wyjść na boisko, a woleliby na przykład odpoczywać. Jednym z nich był Jordi Alba, który pytał wprost: "Dlaczego musiałem odbyć tę podróż?".

Jak zareagował klub? Alba usłyszał: "To po to, by opłacić twój kontrakt". Taką wersję podaje portal "diariARA". Jordi Alba jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w FC Barcelonie. Według niektórych źródeł może liczyć na ponad 20 mln euro rocznie, a "diariARA" pisze o nawet 30 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, więc klub będzie musiał go opłacać jeszcze przez blisko cztery lata.

A Jordi Alba nie ma już co liczyć na tak silną pozycję, jak w ostatnich latach. O ile Xavi poinformował Pique, że jego rola w FC Barcelonie będzie dużo gorsza niż w poprzednich sezonach, tak "Alba nie miał żadnych wiadomości o zmianach i liczył na zachowanie etykiety nietykalnego, roli podobnej do tej, jaką nadal ma Sergio Busquets".

Alba zagrał w tym sezonie w trzech meczach i tylko raz spędził na murawie pełne 90 minut. Było tak w meczu 1. kolejki La Liga z Rayo Vallecano. "FC Barcelona zremisowała [0:0 - przyp. red.], a Alba słaby występ. Boczny obrońca został zdeklasowany przez Isiego Palazona we własnym obszarze i kilkukrotnie był wygwizdywany przez kibiców" - czytamy w artykule.

Dziennikarze podkreślają, że forma 33-latka nie była najwyższa już rok temu. A pozycję w zespole zachował tylko dzięki jeszcze słabszej postawie Oscara Minguezy i Sergino Desta. Dziś FC Barcleona ma dużo mocniejszy skład. Xavi stawia czasami na Julesa Kounde, którego wystawia na nominalnej pozycji Alby. Hiszpan będzie więc musiał postarać się dużo bardziej, jeśli chce odzyskać swoją rolę w zespole. Być może pomoże mu w tym Luis Enrique, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

"W drużynie narodowej zachowuje miejsce, mimo że jest regularnym rezerwowym na Camp Nou. Alba będzie próbował odzyskać formę pod wodzą Luisa Enrique, choć w przeszłości bywało odwrotnie: grał wszystko dla Barcelony, a Enrique sprawdzał innych lewych obrońców. W reprezentacji będzie rywalizował z Jose Luisem Gayą, którego w Barcelonie bardzo chciałby Mateu Alemany [dyrektor sportowy - przyp. red.]" - dodano na koniec.