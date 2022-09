Barcelona patrzy na gracza Realu. Zagra na nosie odwiecznemu rywalowi?

Przyszłość Marco Asensio w Realu Madryt wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Mistrzowie Hiszpanii rozważali jego sprzedaż w poprzednim oknie transferowym, ale ostatecznie nikt nie wyraził zainteresowania piłkarzem. Co więcej, Carlo Ancelotti zapewnił 26-letniego napastnika, że jeśli ten zdecyduje się pozostać w drużynie, to będzie mógł liczyć na regularną grę. Ale okazuje się, że włoski trener blefował. Przynajmniej na razie tak to wygląda.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona ma cichego bohatera. "Mieli świadomość, że to skarb"

Asensio zdradzi Real Madryt? Barcelona zainteresowania napastnikiem. "Posiada cenne doświadczenie oraz wszechstronność"

W tym sezonie Asensio wystąpił tylko w czterech spotkaniach - dwóch w La Liga i dwóch w Lidze Mistrzów. Zdobył jedną bramkę, ale na murawie spędził zaledwie 47 minut. Wydaje się, że Hiszpan w Realu wielkiej przyszłości nie ma. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku, więc napastnik mógłby latem zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Lewandowski wrogiem numer jeden". Ohydna kampania przeciwko Barcelonie

Takim rozwiązaniem ma być zainteresowana FC Barcelona. Jak donoszą dziennikarze "Mundo Deportivo", kataloński klub bacznie przygląda się zawodnikowi Realu. "Wicemistrzowie Hiszpanii interesują się piłkarzem przede wszystkim ze względu na jego wiek, cenne doświadczenie oraz wszechstronność na boisku" - czytamy. Dziennikarze donoszą, że Barcelona poszukuje kreatywnego zawodnika, który bez problemu odnajdzie się na różnych pozycjach. Taką właśnie osobą, zdaniem władz katalońskiej drużyny, jest Asensio.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, to z pewnością wywołała ogromne kontrowersje. Bowiem Real i Barcelona są odwiecznymi wrogami w La Liga. Jednak historia zna już podobne przypadki. Ostatnim zawodnikiem, który zamienił barwy jednego zespołu na drugi, był Javier Saviola. Miało to miejsce w lipcu 2007 roku. Wówczas Argentyńczyk przeniósł się z Madrytu do stolicy Katalonii.

Asensio to wychowanek RCD Mallorca, który trafił do Realu w 2015 roku. Jednak od razu został wypożyczony do Espanyolu. Wrócił latem 2016 roku i na dzień dobry zdobył cudowną bramkę w Superpucharze Europy, w którym Real ograł Sevillę 3:2. Ozdobą meczu był strzał z dystansu Asensio.

Skazany za pedofilię były piłkarz Realu przegrał kolejny proces. Tym razem z komikiem

Przez siedem lat Hiszpan zdobył z madryckim klubem trzy tytuły Ligi Mistrzów, tyle samo mistrzostw kraju, Superpucharów Europy, Superpucharów Hiszpanii oraz Klubowych Mistrzostw Świata. W barwach Realu rozegrał 239 meczów, w których zdobył 50 goli i 24 asysty.