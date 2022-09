"Lewandowski wrogiem numer jeden". Ohydna kampania przeciwko Barcelonie

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Początki w nowej drużynie są bardzo obiecujące. Polak wystąpił w sześciu spotkaniach La Liga, w których zdobył osiem bramek. Równie dobrze radzi sobie w Lidze Mistrzów. Po dwóch meczach na jego koncie widnieją trzy gole. Te wyniki sprawiają, że w ostatnich tygodniach 34-letni napastnik zbiera niemal wyłącznie pozytywne recenzje i komentarze. Jednak są i tacy, którzy krytykują postawę Lewandowskiego.

Lewandowski krytykowany przez prowadzących "El Chiringuito". Uderzają w Polaka i przekręcają jego słowa

Mowa o dziennikarzach "El Chiringuito". Program jest poświęcony w większości Realowi Madryt i przez wielu nazywany jest tubą propagandową mistrzów Hiszpanii. Żurnaliści w ostatnich dniach wielokrotnie godzili w wizerunek Lewandowskiego. Głosili m.in., że kapitan reprezentacji Polski przeszedł do katalońskiej drużyny wyłącznie dla pieniędzy i w przeciwieństwie do Karima Benzemy ściąga kolegów z zespołu w dół.

Kilka dni temu dziennikarze posunęli się o krok dalej. W jednym z ostatnich odcinków prowadzący "El Chiringuito" poruszyli temat wieku polskiego napastnika. Stwierdzili, że nie do pomyślenia jest, by 34-letni zawodnik, mający doświadczenie jedynie w Bundeslidze, przychodził do jednej z najlepszych drużyn świata. Dziennikarze podkreślili także, że Lewandowski w Bayernie był bogiem, natomiast w Barcelonie spada na niego jedynie krytyka, co jest oczywiście absurdem.

Ohydna kampania została dostrzeżona w Hiszpanii i spotkała się z krytyką. "Już rozpoczęli działania przeciwko Barcelonie. Celem jest zdestabilizowanie piłkarzy Xaviego, a ze względu na rewelacyjną formę wrogiem numer jeden stał się oczywiście Lewandowski" - dosadnie komentuje portal Xcatalunya.cat.

A to nie wszystko. Jak się okazuje, "El Chiringuito" przekręca też słowa Polaka, który w filmiku nagranym dla Barcelony mierzył się z pytaniami internautów, a miał na to tylko 90 sekund. W trakcie "wyzwania" Lewandowski dostał pytanie o najlepszego koszykarza NBA i wymienił LeBrona Jamesa. Zaraz potem pytanie brzmiało: "Kto jest najlepszym graczem FC Barcelony w historii?", a Polak myślami pozostał przy poprzednim pytaniu i wskazał na Michaela Jordana, a całą sytuację obrócono w żart.

Jednak w żart nie obrócili jej prowadzący "El Chiringuito" i inaczej przedstawili słowa napastnika. Dziennikarze stwierdzili, że Lewandowskiemu z pewnością chodziło o Michaela Laudrupa. Niektórzy fani uwierzyli w tę wersję i w komentarzach wyśmiewają Polaka. A warto przypomnieć, że duński piłkarz przez wielu uważany jest za zdrajcę katalońskiego klubu. Z "Blaugraną" zdobył cztery mistrzostwa świata. Ale kiedy stracił miejsce w pierwszym składzie, przeniósł się do największego rywala Barcelony, a więc Realu Madryt.

