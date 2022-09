Sukces FC Barcelony. Zgarnęła miliony euro. A ma być jeszcze lepiej

FC Barcelona nadal zmaga się z wielkimi problemami finansowymi. Nieudolne zarządzanie klubem przez poprzedniego prezesa - Josepa Marię Bartomeu, kryzys wywołany przez wybuch pandemii koronawirusa, a także wątpliwe inwestycje na rynku transferowym, to tylko niektóre z czynników, które złożyły się na wielomiliardowe długi. Klub powoli jednak wychodzi na prostą.

FC Barcelona przedstawiła rozliczenie za miniony sezon. Klubowi udało się zarobić, a ma być jeszcze lepiej

W poniedziałek odbyło się posiedzenie zarządu FC Barcelony, na którym zatwierdzono budżet na sezon 2022/2023. Dowiedzieliśmy się też, jak przedstawiają się liczby za poprzedni okres obrachunkowy. Jak się okazało, Katalończykom pierwszy raz od wybuchu pandemii na początku 2020 roku udało się wyjść nieco na plusie.

Przychody FC Barcelony za sezon 2021/2022 wyniosły 1,017 miliarda euro, co oznacza, że udało się zarobić 98 milionów euro. To efekt uruchomienia słynnych już dźwigni finansowych, a więc sprzedaży znacznej części klubowych aktywów. Pozwoliły one spełnić wymogi finansowego fair play przy zakontraktowaniu nowych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego, Raphinhi, czy Julesa Kounde.

Katalończycy z optymizmem patrzą w przyszłość i podczas poniedziałkowego posiedzenia przedstawili prognozy także na ten sezon. Wynika z nich, że klub w najbliższych miesiącach zarobi znacznie większe pieniądze. Oszacowano, że przychody wyniosą 1,255 miliarda euro, co da klubowi zysk w wysokości 274 milionów euro.

Jak na razie wielomilionowe transfery "spłacają się" Barcelonie. Robert Lewandowski i jego koledzy świetnie radzą sobie w lidze hiszpańskiej. Po sześciu kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli ze stratą dwóch punktów do Realu Madryt.

