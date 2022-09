Haniebne zachowanie Viniciusa w derbach. Rywal miał wylecieć z boiska [WIDEO]

Vinicius Junior nie schodzi z ust kibiców w Hiszpanii. W ostatnim czasie gwiazdora Realu Madryt wiele osób krytykowało za sposób okazywania radości po zdobytej bramce. Charakterystyczny taniec, który wielokrotnie prezentował, został odebrany jako gest lekceważenia dla rywali. 22-latek musiał zmierzyć się z licznymi atakami na tle rasowym, m.in. w trakcie derbowego meczu z Atletico Madryt, które Real wygrał 2:1.

Vinicius Junior antybohaterem w Hiszpanii. Dał popis słabego aktorstwa w derbach z Atletico

Vinicius nic sobie nie robi z rasistowskich komentarzy i w niedzielę kolejny raz odtańczył sambę po golach swojej drużyny, a później zamieścił wymowny wpis w mediach społecznościowych. Można się spierać, czy zachowanie Brazylijczyka faktycznie ma na celu sprowokowanie rywali. Pewnym jednak jest, że w trakcie gry zdarza mu się zapomnieć o zasadach fair play.

W sieci pojawiło się nagranie z meczu Atletico - Real, na którym widzimy haniebne zachowanie Viniciusa Juniora. W pewnym momencie walczył on o piłkę z obrońcą rywali, Reinildo Mandavą. Rywal wyszedł z tego starcia górą i przejął futbolówkę. Co na to Vinicius? Wykorzystał ruch ręki Mandavy, padł niczym rażony piorunem na murawę, sugerując, że został ciężko sfaulowany.

Oglądając powtórki, widać, że faktycznie gracz Atletico dotknął Viniciusa, ale na pewno go nie sfaulował. Reakcja 22-latka, który z krzykiem padł na ziemię, była zdecydowanie przesadzona i miała na celu jedno - wymuszenie niesprawiedliwego rzutu wolnego i czerwonej kartki dla rywala. Nie może być przecież innej kary za cios łokciem w twarz, co sugerował gest Viniciusa. Całą sytuację można zobaczyć na nagraniu poniżej.

"Tak jak trzeba chronić zawodników w przypadku brutalnych fauli, tak jak zero tolerancji dla rasistów, tak trzeba wytykać palcami taką pajacerkę" - podsumował trafnie na Twitterze kibic Michał Gajdek.

