Hiszpańskie media opisują "efekt Lewandowskiego". Gdzie nie spojrzeć, to rośnie

W sobotę Barcelona rozbiła Elche 3:0, a bohaterem spotkania był Robert Lewandowski, autor dwóch bramek (trzeciego gola strzelił Memphis Depay). Po sześciu spotkaniach Polak ma na koncie osiem bramek, najwięcej w lidze. To oznacza, że w połowie września Lewandowski ma zaledwie dwa trafienia mniej niż w całym poprzednim sezonie najskuteczniejsi wówczas piłkarze Barcelony, a więc Depay i Pierre-Emerick Aubameyang (dziś piłkarz Chelsea).

I jeśli myślicie, że to polskie media oszalały na punkcie Lewandowskiego, to zajrzyjcie do hiszpańskiej prasy. "Mundo Deportivo" określa Lewandowskiego mianem terminatora.

"Skutki cyklonu Lewandowskiego są druzgocące: 11 goli i 2 asysty w ośmiu meczach. Najlepszy strzelec La Ligi i Ligi Mistrzów. Hat-tricki, dublety, bramki lewą i prawą nogą, a także głową. Polak zdobywa średnio 1,37 bramki na mecz" - czytamy w artykule. Ale to nie wszystko.

"La Vanguardia" pisze o "efekcie Lewandowskiego"

"Przez kilka dni jego koszulka była najlepiej sprzedającą się. A na Camp Nou nieustannie skanduje się jego nazwisko. Przybycie Lewandowskiego zwiększyło komercyjną, międzynarodową i piłkarską wartość Barcelony, która wraz z odejściem Messiego zanotowała sezon bez ekscytującego przywództwa. Lewandowski przyciąga uwagę ze względu na to, że potrafi prowadzić drużynę, uczyć młodych i oczywiście dlatego, że jest maszyną do zdobywania bramek" - czytamy w artykule.

No i co najważniejsze: Lewandowski przyciąga ludzi na stadion. W poprzednim sezonie na Camp Nou zasiadało średnio 54 tysięcy fanów. Teraz średnia wrosła do - uwaga - 84 tysięcy fanów!

I to się właśnie nazywa efekt Lewandowskiego.