Lewandowski zadziwia Hiszpanię. Lepsi tylko Ronaldo i Messi

Robert Lewandowski notuje fantastyczny początek w barwach FC Barcelony. Polski zawodnik rozegrał w barwach tego klubu osiem spotkań i zdobył w nich 11 bramek. Osiem z nich padło w lidze, gdzie nie trafił wyłącznie w premierowym starciu z Rayo Vallecano (0:0). W kolejnych meczach za każdym razem pokonywał bramkarzy rywali.

Świetne wejście Lewandowskiego do LaLigi. Lepsi tylko Ronaldo i Messi

34-letni gracz zaczął strzelanie w lidze hiszpańskiej od dwóch bramek z Realem Sociedad. Następnie strzelił dwa gole Realowi Valladolid, a potem po jednym Sevilii oraz Cadiz. W sobotę dołożył dwa trafienia przeciwko Elche, dzięki czemu umocnił się też na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców.

Aby tego dokonać, Lewandowski potrzebował 25 strzałów (17 z nich było celnych). To daje mu skuteczność na poziomie 32%. Do bramki rywali trafia średnio co 56 minut.

Polski napastnik ma w dorobku więcej goli, niż 13 zespołów LaLigi. Trzy dublety to natomiast najlepszy wynik w czołowych ligach Europy, pod tym względem może się z nim równać wyłącznie Erling Haaland z Manchesteru City.

Osiem goli Lewandowskiego w pierwszych sześciu meczach to także trzeci najlepszy wynik w XXI wieku w lidze hiszpańskiej. Pod tym względem lepsi od Polaka byli tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Pierwszy w rozgrywkach 2014/15 po sześciu kolejkach miał 10 goli, a drugi w sezonie 2017/18 po sześciu grach zgromadził na koncie 9 trafień.

Skuteczność Lewandowski gwarancją wyników Barcelony. Czy tak samo będzie w kadrze?

Lewandowski skompletował dublet w meczu z Elche i miał ogromny wkład w wygraną swojego zespołu. W każdej z sześciu gier, w których Polak trafiał do bramki, jego drużyna schodziła z boiska z trzema punktami. Dzięki temu jego klub ze stolicy Katalonii jest na pierwszym miejscu w ligowej tabeli, choć jeszcze w tej kolejce może zostać wyprzedzony przez Real Madryt.

Teraz napastnik uda się na zgrupowanie reprezentacji, która w przyszłym tygodniu zmierzy się w Lidze Narodów z Holandią i Walią. Kolejny mecz w barwach Barcelony 34-latek rozegra w sobotę 1 października. Wtedy jego klub zagra na wyjeździe z Mallorcą.