Hit! Hiszpanie wymyślili nowy przydomek dla Lewandowskiego. Przebili wszystko

Robert Lewandowski notuje piorunujące wejście do FC Barcelony. Polak w sobotnim spotkaniu z Elche poprowadził FC Barcelonę do piątej wygranej z rzędu w La Liga. Duma Katalonii wygrała pewnie 3:0, dzięki czemu awansowała na pozycji lidera tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Lewandowski otwieraczem Barcelony

Polak w spotkaniu z Elche zdobył swoją siódmą i ósmą bramkę w aktualnym sezonie ligowym. To sprawia, że niektórym dziennikarzom brakuje normalnych określeń na grę kapitana reprezentacji Polski. Kataloński dziennik "Sport" na swojej niedzielnej okładce określił Lewandowskiego mianem "abrelatas".

"Abrelatas" w języku hiszpańskim oznacza dosłownie "otwieracz do puszek/konserw". To oczywiście nawiązanie do tego, jak reprezentant Polski nomen omen otwiera wyniki spotkań FC Barcelony. Na pięć meczów, w których Lewandowski trafiał do siatki rywali, w trzech robił jako pierwszy z zespołu Xaviego Hernandeza. Tak było z Realem Sociedad, gdy trafił do siatki w pierwszej minucie spotkania. Następnie z Realem Valladolid w 24. minucie i w sobotę z Elche niespełna dziesięć minut później.

Po Barcelonie pora na reprezentację Polski

Robert Lewandowski może być bardziej, niż zadowolony po pierwszych miesiącach w stolicy Katalonii. W ośmiu występach zdobył 11 bramek i zanotował dwie asysty. Polak jest aktualnie liderem w wyścigu po Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca w La Lidze i współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Dodatkowo, jeśli Real Madryt nie wygra w niedzielę, 18 września z Atletico, to na zgrupowanie kadry Lewy dotrze, jako gracz lidera hiszpańskich rozgrywek.

Teraz przed reprezentacją Polski i jej kapitanem spotkania w Lidze Narodów. 22 września na Stadionie Narodowym z Holandią i trzy dni później na wyjeździe z Walią.

Więcej informacji znajdziesz na Gazeta.pl