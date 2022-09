Legenda przemówiła ws. Viniego. "Twój taniec nikogo nie lekceważy, rasizm tak"

Real Madryt bez większych problemów rozpoczął nowy sezon w La Liga. Mistrzowie Hiszpanii pierwszym meczu triumfowali 4:1 nad Mallorcą. Po tym spotkaniu głośno było nie tylko ze względu na wynik.

Vinicius znalazł poparcie w oczach legendarnego Brazylijczyka

Wiele po tym starciu mówiło się o zachowaniu Viniciusa Juniora. Brazylijczyk prowokował rywali i wdał się nawet w dyskusję z ich trenerem. - W najwierniejszym stylu Neymara z jego początków w FC Barcelonie, w ostatnich meczach można było zobaczyć atakującego Realu o znacznie bardziej kontrowersyjnej postawie, upokarzającego rywali w napiętych momentach meczu, śmiejącego się im w twarz po świętowaniu gola lub wykonującego inne gesty, które nie stawiają go w najlepszym świetle" - tak postawę skrzydłowego opisało "El Futbolero".

A te gest to między innymi sposób, w jaki zawodnik okazuje radość po wpakowaniu piłki do siatki, często okazuje tańcem. Taki sposób świętowania nie wszystkim się podoba. Napastnika skrytykował prezes Stowarzyszenia Hiszpańskich Agentów Pedro Castro.

- Jeśli strzelisz gola i chcesz po tym tańczyć sambę, to idź na Sambodrom (platforma dla tancerzy w Rio de Janeiro - przyp. red.). Na boisku musisz szanować kolegów i przestać zachowywać się jak małpa - powiedział w programie "El Chiringuito". Prowadzący od razu jak usłyszał słowo "małpa", przerwał wypowiedź Castro i był wyraźnie zdegustowany. - Nie możesz tak nazywać ludzi, więcej tego nie rób - wyznał.

Słowa prezesa wywołały ogromną burzę. Murem za Viniciusem stanęli niektórzy piłkarze i dziennikarze. Teraz głos zabrał Ronaldo Nazario. - Twój taniec nikogo nie lekceważy, rasizm tak: obraża, wyklucza, rani i zabija - napisał na Twitterze legendarny brazylijski piłkarz.

W niedzielę o 21:00 Real Madryt zmierzy się w derbowym starciu z Atletico. Przed tym meczem głos zabrał pomocnik drużyny Diego Simeone Koke. Hiszpan poruszył temat sposobu celebrowania goli przez Viniciusa. - To jego decyzja, czy po zdobyciu bramki w niedzielę zdecyduje się tańczyć, czy nie. Jeśli to zrobi, to na pewno będą kłopoty, to normalne - powiedział Koke w rozmowie z Movistar +.