Szaleństwo w Hiszpanii trwa. Lewandowski znów zachwycił. "Wszechmocny"

Robert Lewandowski zanotował kolejny znakomity występ w FC Barcelonie. W meczu 6. kolejki La Liga polski napastnik strzelił dwa gole, a jego zespół wygrał 3:0 i poprawił sobie humory po porażce w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Dodatkowo, już w 14. minucie Polak urwał się jednemu z obrońcy Elche, przez co ten faulował na czerwoną kartkę i Katalończycy do końca meczu grali w przewadze jednego zawodnika.

Fantastyczne noty Lewandowskiego. "Killer"

Po spotkaniu hiszpańskie media znowu zachwycały się grą Lewandowskiego. "Start Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie odbiera nam mowę. Jego transfer wzbudził ogromne oczekiwania i nikt nie wątpił, że będzie strzelał bramki, ponieważ robi to niestrudzenie od ponad dekady. Ale liczby takie jak te, które osiąga w zaledwie ośmiu oficjalnych meczach, to wielka rzecz" – pisze kataloński "Sport". Ta sama gazeta wystawiła mu po meczu najwyższą notę w zespole – 9/10. "Spowodował, że wyrzucony z boiska został Gonzalo Verdú, który nie miał innego wyjścia, jak sfaulować. Strzelił pierwszego i trzeciego gola. Musimy każdego dnia dziękować osobom odpowiedzialnym za jego podpisanie" – uzasadniono. Ponadto dziennikarze każdemu piłkarzowi przypisali jeden przymiotnik. Lewandowski został nazwany "wszechmocnym".

Idealną notę Lewandowski otrzymał za to od "Mundo Deportivo". Tam również został wybrany najlepszym piłkarzem Barcelony i otrzymał notę "10". "Trudno mu było wejść do gry, ale ostatecznie zrobił to, co potrafi robić najlepiej: strzelał gole" – czytamy w tekście. Tutaj również Lewandowski został określony jednym słowem. "Killer" – napisali dziennikarze.

Lewandowski zaimponował trenerowi Barcelony. "Skromny i pracowity"

"Reprezentant Polski zawsze znajdował luki i wymykał się mimo zatłoczonej linii defensywnej Elche. Jego bieg w kierunku bramki Edgara Badii spowodował bezpośrednią czerwoną kartkę dla Verdu. Strzelił w polu karnym po podaniu Balde'a w pierwszej połowie, a zaraz po przerwie pokonał bramkarza strzałem po dośrodkowaniu" – dodała "Marca", która nie wystawiła piłkarzom ocen.

FC Barcelona pewnie pokonała Elche 3:0 i z 16 punktami zdobytymi w sześciu spotkaniach przynajmniej na jeden dzień została nowym liderem La Liga. Aby dowiedzieć się, czy na nim pozostanie na całą przerwę na kadrę, musi poczekać do niedzielnych derbów Madrytu, w których Atletico podejmie dotychczasowego lidera - Real.